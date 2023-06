Iglesia católica española reúne testimonios de 927 víctimas de abusos en los años 40

La Iglesia católica ha recogido testimonios sobre abusos sexuales cometidos en España por 728 sacerdotes y otros religiosos contra 927 menores desde los años cuarenta del siglo pasado.



El 82,62 % de todas las víctimas son varones, según datos publicados este jueves por la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la sesión "Protección de menores: seguimos caminando".



El director de la Oficina de Comunicación de la CEE, José Gabriel Vera, presentó el informe "Para dar luz", que recoge en siete tomos las actuaciones y protocolos contra los abusos llevados a cabo por más de 200 oficinas eclesiásticas en tres años de funcionamiento.



Es un informe "vivo" porque no está cerrado, sino que irá incorporando toda la información que se vaya conociendo.



Según Vera, las oficinas están estudiando 191 testimonios "para poder culminar con ellos el proceso pastoral o judicial oportuno".



Precisó que, en el ámbito canónico, la mayoría de edad se establece en los 18 años, mientras que la edad civil de consentimiento de relaciones sexuales está en los 16.



Así, algunos de los casos recogidos en el informe no serían considerados como tales en la justicia ordinaria.



De todos los testimonios recogidos hasta ahora, 283 fueron en oficinas diocesanas y 445 en las de las congregaciones religiosas. Algunos de ellos permitieron identificar a más de una víctima: al menos 927 menores vulnerables sometidos a abusos desde 1940.



Según el documento, redactado entre febrero y marzo de este año, más del 99 % de los agresores son hombres, y más del 63 % habrían fallecido ya.



De los 728, un número que se deduce de los testimonios, algo más de la mitad (378) son clérigos. Además, hay 208 religiosos no ordenados sacerdotes y 92 laicos.



El documento indica que la gran mayoría de los abusos fueron de carácter homosexual masculino (81,89 %); y la agresión se cometió casi siempre en colegios, seminarios e internados.



El estudio apunta que más del 80 % de los casos se produjeron en el siglo XX; y el 75 %, antes de 1990.



Estos datos no incluyen una investigación encargada por la CEE al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo ni la del Defensor del Pueblo sobre este asunto.

"Reconocemos el daño causado y porque queremos ayudar a todas las víctimas en su acogida, en su acompañamiento, en su sanación y en su reparación", apostilló Vera, y para que estos casos no se repitan, la Iglesia desarrolla una labor de formación para la detección de los abusos.