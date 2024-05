José Mujica dice que no saldrá del país para atenderse: cuando me toque, que me toque

José Mujica, expresidente de Uruguay, dijo que atenderá su tumor maligno en el esófago en clínicas de Uruguay, y no en otro país, para mantenerse cerca de su esposa, de su chacra (granja) y de sus compañeros de la política. Todo ello, asegura, le ayudará a recuperarse.

Pepe Mujica indicó que no desea salir del país porque confía en los médicos uruguayos, además de que no tiene miedo de morirse, pues “todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo”, declaró.

¡Qué me voy a quejar! Cuando me toque, que me toque.José Mujica, expresidente de Uruguay.

Aunque no tiene miedo, reconoce que el tumor en el esófago es algo muy complejo en su caso, ya que también padece una enfermedad inmunológica desde hace más de 20 años. Pero, aseguró que será militando hasta que su salud se lo permita.

¿Miedo de qué? ¿De morirme? Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. Y yo he tenido suerte: tengo balazos a patadas, perdí el pasó, tengo una enfermedad inmunológica. ¡Estoy viviendo gratis! ¡Qué me voy a quejar! Cuando me toque, que me toque — Pepe Mujica (@pepemujicacom) May 2, 2024

Mientras el rollo aguante voy a estar. Quiero agradecerles y transmitirle a jóvenes de este país que la vida es hermosa y se gasta. José Mujica.





¿Cuál es el estado de salud de José Mujica?

José Mujica tiene un tumor maligno en el esófago. De acuerdo con su médica personal, Raquel Pannone, fue diagnosticado mediante una endoscopia realizada porque tenía “unas molestias no demasiado importantes a nivel del tubo digestivo”.

Aunque el expresidente uruguayo padece cáncer de esófago, no tiene lesiones en ningún otro órgano.

Fiel a su sentido del humor, José Mujica dijo que seguirá militando junto a sus verduras y sus gallinas. / Foto: EFE

¿Qué tratamiento recibirá Mujica?

De acuerdo con la doctora, Pepe Mujica será tratado con radioterapia, un tratamiento diario de cinco a 10 minutos de lunes a viernes. El tratamiento es el menos invasivo, debido a que por su edad, la enfermedad inmunológica que padece y su insuficiencia renal, descartaron realizarle una cirugía o quimioterapias, con las que comúnmente se combate el cáncer.

Los efectos de las radioterapias podrían generarle cansancio o incluso inmunudeprimirlo más.

Con información de EFE.