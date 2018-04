Kim Jong Un asiste a histórico concierto de K-pop en Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jon Un, y su esposa, Ri Sol Ju, estuvieron entre los cientos de asistentes que el domingo vieron en Pyongyang la actuación de cantantes del estilo K-pop surcoreanos, que se presentaron en el Norte por primera vez en más de una década en medio de la reducción de las tensiones entre ambos países.

Fue la primera vez que un líder de Corea del Norte asiste a una presentación surcoreana en la capital. Kim Jon Un fue visto aplaudiendo al ritmo de algunas canciones y luego se fotografió con los artistas tras el espectáculo.

Foto: AFP

El concierto de dos horas del domingo en Pyongyang, junto a una presentación por separado de taekwondo más temprano, se produce después que el compromiso entre ambas coreas ha seguido creciendo desde que Kim Jon Un expresó su disposición para más contactos con su vecino.

Foto: AFP

Atletas de Corea del Norte y del Sur marcharon bajo una bandera unificada de la península en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en febrero en Pyeongchang. El deshielo en las relaciones los llevó a fijar el 27 de abril como la fecha de su primera cumbre en más de una década.

Ambas coreas se encuentran técnicamente en guerra después de que un conflicto entre 1950-1953 finalizó con un cese al fuego y no con un acuerdo de paz.

La delegación surcoreana incluyó artistas, personal de conciertos, practicantes de taekwondo, periodistas y funcionarios de gobierno. Viajaron a Corea del Norte el sábado en una visita cultural recíproca luego que Corea del Norte envió artistas a su vecino en febrero, aseguró el Ministerio de Cultura de Corea del Sur.

Kim Jong Un "mostró mucho interés durante la presentación y preguntó sobre las canciones y las letras", aseguró a periodistas el ministro de Cultura Do Jong-whan tras el show.

Photo of the group 'Red Velvet' shortly after their grand performance in Pyongyang earlier today in the presence of Supreme Leader Kim Jong Un 💐👏 pic.twitter.com/LJo4obJaGc — Comrade Natalie 🇰🇵 (@NatalieRevolts) 1 de abril de 2018

El concierto del domingo se realizó bajo el título de "La Primavera está Llegando" en el East Pyongyang Grand Theatre, y fue desarrollado por 11 artistas surcoreanos, que incluyó a los veteranos vocalistas Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, la estrella de rock Yoon Do-hyun, la cantante Baek Ji-young y el grupo K-pop femenino Red Velvet.

Los mismos cantantes surcoreanos realizarán un concierto junto a artistas del Norte el martes en el Ryukyung Chung Ju Yung Gymnasium, un proyecto entre ambos países que obtuvo el nombre del multimillonario fundador de Hyundai Group, Chung Ju-yung, quien abogó por el intercambio cultural y económico intercoreano