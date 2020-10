Líderes del mundo y OMS desean pronta recuperación a Trump por Covid-19

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que dio positivo a Covid-19, los principales líderes en el mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) le desearon una pronta recuperación.

Cabe resaltar que Trump se suma así a la lista de responsables políticos que han contraído el virus, entre ellos el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el primer ministro británico Boris Johnson.

Este último fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia y envió un mensaje de apoyo a Trump y a su esposa, deseándoles una pronta recuperación.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también deseó al jefe de Estado que se restablezca rápidamente y recordó que el coronavirus "es una batalla de todos (...) Da igual en qué lugar del mundo se viva".

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight.



Everyday.



No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

Mientras que el presidente ruso Vladimir Putin señaló, en un telegrama enviado a su homólogo, que está "convencido de que su vitalidad natural, su fortaleza de espíritu y su optimismo le ayudarán a vencer a este peligroso virus".

Desde Berlín, la canciller Angela Merkel también envió sus mejores "deseos" a Trump y su esposa, y confió en que "se restablezcan rápidamente".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también deseó "una pronta y completa recuperación" al presidente estadounidense, quien ha criticado con virulencia esta entidad de la ONU por su gestión de la pandemia y por haber tardado en alertar al mundo sobre los peligros que representaba la enfermedad.

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery. https://t.co/6OUZT20huK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2020

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, le deseó a su rival, el presidente Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, una "pronta recuperación" del Covid-19.

"Vamos a seguir rezando por la salud y la seguridad del presidente y de su familia", agregó el exvicepresidente en Twitter, en un mensaje en nombre suyo y de su esposa, Jill.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también le envió un mensaje a Trump y a su esposa, y les deseó una "pronta recuperación".

"Aprovecho para desearles al presidente de EU y su esposa una pronta recuperación. Deseamos que se recupere pronto, él y su esposa, ese es nuestro deseo", dijo López Obrador en conferencia matutina.

Foto: Cuartoscuro

Mientras que su homólogo colombiano, Iván Duque, expresó su "solidaridad" al presidente y a la primera dama.

Ante la noticia de haber sido diagnosticados como positivo para #COVID19 les expresamos nuestra solidaridad al Presidente de los Estados Unidos, @realDonaldTrump y a la primera Dama, @MELANIATRUMP.

Les deseamos una pronta recuperación. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 2, 2020

En India, el primer ministro Narendra Modi envió su apoyo a su "amigo" Trump, con quien mantiene buenas relaciones pese a la tensión comercial.

También expresaron sus deseos de pronta recuperación, entre otros, los primeros ministros Mark Rutte (Holanda), Justin Trudeau (Canadá) y Benjamin Netanyahu (Israel), así como los presidentes polaco Andrzej Duda, egipcio Abdel Fatah al Sisi y de Zimbabue Emmerson Mnangagwa.

Sophie et moi souhaitons un prompt rétablissement au @POTUS Trump et à la @FLOTUS. Nous espérons que vous vous rétablirez très bientôt de ce virus. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 2, 2020

Hicieron lo propio el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; y de la OTAN, Jens Stoltenberg, quienes enviaron sus deseo de pronta recuperación al inquilino de la Casa Blanca.

Con más de 207 mil muertos y 7.2 millones de contagios, Estados Unidos es el país más afectado del mundo por el nuevo coronavirus, declarado pandemia global en marzo.