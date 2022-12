Mujeres iraníes alzaron la voz contra la represión: Time las reconoce como heroínas del año

La represión contra las mujeres de Irán forma parte del día a día, pero tras la muerte Mahsa Amini, que fue arrestada por no portar de manera correcta su hiyab y posteriormente asesinada, las protestas en el país aumentaron.

Este miércoles, la revista Time las reconoció como Mujeres Heroínas del año 2022 por la lucha que lideran para lograr la ampliación de sus derechos, incluido un cambio en el código de vestimenta que están obligadas a cumplir.

“Estas mujeres más jóvenes están ahora en las calles. El movimiento que están liderando es educado, liberal, secular, criado con expectativas más altas y desesperado por la normalidad: universidad y viajes al extranjero, trabajos decentes, estado de derecho, acceso a Apple Store, un papel significativo en la política, la libertad de decir y usar lo que sea”, escribe Azadeh Moaveni en el artículo de la revista neoyorquina.

The Women of Iran are TIME's 2022 Heroes of the Year #TIMEPOY https://t.co/ZAKOOKS9zA pic.twitter.com/wO8fv9oe6B — TIME (@TIME) December 7, 2022

En su portada, tres mujeres de espaldas se abrazan, miran hacia el frente y una de ellas hace una señal con la mano, un símbolo utilizado para representar la paz.

Luego de tres meses de la muerte de Amini, alrededor de 400 personas han muerto en las protestas, sin embargo, éstas, lideradas principalmente por mujeres jóvenes, no cesan.

Lo anterior a pesar de que el gobierno iraní decidió suspender a la llamada policía de la moral, pues la Fiscalía General informó que se continuaría supervisando la vestimenta de las mujeres y el velo islámico sigue siendo obligatorio.

Mientras tanto, durante los partidos de la Copa del Mundo que se llevan a cabo en Qatar, los asitentes iranís se han manifestado para visivilizar lo que el gobierno de su país trata de ocultar.

"A pesar de las medidas para bloquear Internet, continúan surgiendo informes de muertes y abusos bajo custodia. Después de casi tres meses, las protestas en los campus universitarios no cesan, con estudiantes exigiendo la liberación de amigos detenidos y desafiando las reglas de segregación de género en plazas y clases. En la Copa del Mundo, el equipo de Irán permaneció en silencio durante el himno nacional, en señal de solidaridad con los manifestantes", recordó la autora en su texto.

Según el análisis de Azadeh Moaveni, una de las muchas razones por las que la rebelión continúa es poque el gobierno, testarudo, no reconoce la validez de la denuncia.

"Hay viejas élites revolucionarias que han advertido sobre un sistema que ha perdido completamente el rumbo, que ya no puede permitirse subvencionar a su base social tradicional, ha alienado a todos los demás, incluidos los religiosos, y ha subordinado el bienestar de sus ciudadanos al de noción de seguridad".