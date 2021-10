Otorgan Premio Nobel de Física 2021 a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi

Los científicos Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2021 por sus "contribuciones pioneras para entender los complejos sistemas físicos", comunicó el Instituto Karolinska en Estocolmo.

El nobel reconoce los nuevos métodos para describir sistemas complejos y predecir a largo plazo su comportamiento. Uno de ellos, de vital importancia para humanidad, es el clima de la Tierra.

La Real Academia de las Ciencias Sueca señala que los sistemas complejos se caracterizan por la aleatoriedad y el desorden y son difíciles de entender y el premio de este año reconoce nuevos métodos para describirlos y predecir su comportamiento a largo plazo.

Beneficios de estos descubrimientos



"Los descubrimientos reconocidos este año demuestran que nuestros conocimientos sobre el clima se apoyan en una sólida base científica, basada en un riguroso análisis de las observaciones", dijo en la rueda de prensa de presentación del galardón, Thors Hans Hansson, presidente del Comité Nobel de Física.

Todos los galardonados de este año han contribuido -agregó- a que "conozcamos mejor las propiedades y la evolución de los sistemas físicos complejos".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Manabe y Hasselmann han sido galardonados conjuntamente con una mitad del Nobel "por el modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo de manera confiable el calentamiento global".

La otra mitad del premio recae en Parisi "por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde escalas atómicas a planetarias".

Syukuro Manabe

El japonés Manabe, de 90 años, demostró cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera conduce a un aumento de las temperaturas en la superficie de la Tierra.

2021 #NobelPrize laureate in physics Syukuro Manabe was born in 1931 in Shingu, Japan.



He is a senior meteorologist at @Princeton University, USA.https://t.co/dzLnmFSNmB pic.twitter.com/4suMK3ua8o — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

En la década de 1960 dirigió el desarrollo de modelos físicos del clima terrestre y fue la primera persona en explorar la interacción entre el balance de radiación y el transporte vertical de masas de aire.

Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de modelos climáticos actuales.

Syukuro Manabe – awarded the 2021 #NobelPrize in Physics – demonstrated how increased levels of carbon dioxide in the atmosphere lead to increased temperatures at the surface of the Earth. His work laid the foundation for the development of current climate models.

Klaus Hasselmann

El alemán Hasselmann, de 89 años, creó aproximadamente diez años después un modelo que vincula tiempo y clima, respondiendo así a la pregunta de por qué los modelos climáticos pueden ser fiables a pesar de que el tiempo es cambiante y caótico.

Klaus Hasselmann, awarded the 2021 #NobelPrize in Physics, was born 1931 in Hamburg, Germany.



He is a professor at the Max Planck Institute for Meteorology, @MPI_Meteo, Hamburg, Germany.https://t.co/sRq4fZ9XWR pic.twitter.com/uf29EKcW4W — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

También desarrolló métodos para identificar señales específicas, como huellas dactilares, que tanto los fenómenos naturales como las actividades humanas imprimen en el clima.

Sus métodos se han utilizado para demostrar que el aumento de temperatura en la atmósfera se debe a las emisiones humanas de dióxido de carbono.

2021 #NobelPrize laureate Klaus Hasselmann created a model that links together weather and climate. His methods have been used to prove that the increased temperature in the atmosphere is due to human emissions of carbon dioxide.

Giorgio Parisi

Alrededor de 1980, el italiano Parisi, de 73 años, descubrió patrones ocultos en materiales complejos desordenados.

“It’s clear that for the future generation, we have to act now in a very fast way.”



- 2021 physics laureate Giorgio Parisi speaks about the current climate situation at this morning's #NobelPrize press conference. pic.twitter.com/6iU1BuOBJN — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Sus descubrimientos se encuentran entre las contribuciones más importantes a la teoría de sistemas complejos.

Permiten comprender y describir muchos materiales y fenómenos que parecen ser totalmente aleatorios, no solo en la física sino también en otras áreas muy diferentes, como las matemáticas, la biología, la neurociencia y el aprendizaje automático.

Giorgio Parisi – awarded this year's #NobelPrize in Physics – discovered hidden patterns in disordered complex materials. His discoveries are among the most important contributions to the theory of complex systems.

El anuncio del premio de Física sigue al de Medicina, ayer, que fue para los biólogos moleculares David Julius y Ardem Patapoutian por sus descubrimientos sobre los receptores de la temperatura y el tacto, y en los próximos días se conocerán los de Química, de Literatura de la Paz y de Economía.

|| Con información de EFE ||