Puigdemont sale de la prisión alemana de Neumünster

Neumünster, Alemania.- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont abandonó hoy poco antes de las 14.00 horas (12.00 GMT) la prisión de Neumünster, en el norte de Alemania, donde ingresó el pasado 25 de marzo tras ser detenido en aplicación de la euroorden dictada por España.



Ante decenas de periodistas y reporteros gráficos, Puigdemont salió del centro penitenciario acompañado de sus abogados y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en los últimos días.



Poco antes la Fiscalía General de Schleswig-Holstein informó de que Puigdemont había presentado la fianza de 75.000 euros que le impuso ayer la Audiencia Territorial de ese estado federado para dejarlo en libertad.



El expresidente autonómico comunicó también a la Fiscalía el lugar en el que va a residir en Alemania mientras el tribunal estudia su entrega a España por malversación de fondos públicos, después de descartar el delito de rebelión.



La Fiscalía, que avanzó que no facilitará esa dirección, informó a la prisión de Neumünster a las 11.14 horas (09.14 GMT) de que el político independentista podía ser puesto en libertad de forma inmediata.



Fuentes de la Fiscalía indicaron a Efe que ese organismo no tenía margen pare recurrir la decisión de la Audiencia.



A la prisión se acercaron también una veintena de simpatizantes y el empresario catalán Josep María Matamala, amigo personal del expresidente de la Generalitat y una de las personas que le acompañaba en el coche con el que entró en territorio alemán el domingo 25 de marzo, cuando fue detenido.



Regresaba de Helsinki, donde había dado una conferencia en la universidad, y pretendía llegar a Bruselas, donde fijó su residencia huyendo de la justicia española.



Esta tarde, Puigdemont tiene previsto ofrecer a las 18.00 (16.00 GMT) una rueda de prensa en Neumünster, a donde se dirige también una delegación de diputados de su partido, Junts per Catalunya (JxCat), y de ERC que ha viajado a Alemania.

/afa