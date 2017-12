Sin muro, no habrá solución para los dreamers, advierte Trump

El presidente Donald Trump advirtió hoy que no habrá solución para los 690 mil “dreamers” beneficiarios de DACA, la mayoría mexicanos, a menos que los demócratas acepten aprobar fondos para el “desesperadamente necesario muro” en la frontera con México.

El Congreso de Estados Unidos aprobó el viernes pasado una extensión temporal del presupuesto que evitará el cierre del gobierno federal hasta el 19 de enero, pero excluyó cualquier alivio migratorio para los jóvenes beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

“A los demócratas se les ha dicho y lo entienden completamente, que no habrá DACA sin el desesperadamente necesario MURO en la frontera suroeste y el FIN a la horrible migración en cadena y al ridículo sistema de lotería de inmigración, etc”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

“¡Debemos proteger nuestro país a todo costo!”, añadió en uno de sus primeros mensajes del día desde su residencia de invierno Mar-A-Lago en Florida.

Senadores republicanos como Jeff Flake han celebrado reuniones con el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general retirado John Kelly, con vistas a un acuerdo para los “dreamers” cuando el Congreso reanude sesiones legislativas ordinarias, la primera semana del mes de enero.

Aunque el liderazgo demócrata había aceptado dar a Trump fondos para un incremento de la seguridad fronteriza, se ha rehusado a etiquetar recursos específicos para la construcción del muro, cuyos ocho prototipos están en la etapa final de evaluación.

En cambio, la mayoría de los demócratas apoya la llamada iniciativa de ley “Dream” que no sólo legaliza la presencia de los beneficiarios de DACA, sino que abre un camino a la búsqueda de la ciudadanía para ellos y sus padres.

Sin embargo, en las últimas semanas, Trump ha agregado a su lista de condiciones para apoyar un alivio para los "dreamers", la eliminación del concepto de migración en cadena y la lotería de visas.

La Casa Blanca divulgó en octubre su lista de “prioridades legislativas” que incluye también una serie de cambios para facilitar la deportación de niños migrantes centroamericanos, una ofensiva contra quienes rebasen los términos de su visa y más recursos paras detenciones y deportaciones migratorias.

“Las prioridades incluyen en primero lugar seguridad fronteriza… para nosotros eso significa un financiamiento completo de construcción del muro fronterizo”, señaló en su momento el director legislativo de la Casa Blanca, Mark Short.

La lista de prioridades migratorias de Trump la completan una reforma a sistema de asilo para evitar fraudes, la obligatoriedad del programa de verificación laboral “E-Verify”, combate a ciudades santuario y más fondos para el cumplimiento de leyes migratorias en el interior de Estados Unidos.

Igualmente desea la creación de un sistema migratorio basado en méritos y no en la reunificación de cónyuges o hijos, lo que marcaría un cambio histórico en los principios de las leyes migratoria de Estados Unidos, que han privilegiado la dimensión familiar de la migración.

Expertos anticipan un nuevo choque con el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes y del Senado, Nancy Pelosi y Charles Schumer, que encabezan el rechazo de la bancada de su partido al muro en la frontera con México y a ligarlo al alivio para “dreamers”.