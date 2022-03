TikTok anuncia suspensión de publicación de videos en Rusia

El gigante de las redes sociales TikTok anunció el domingo la suspensión de la publicación de todo el contenido de video de Rusia para mantener la seguridad de sus empleados y cumplir con las nuevas leyes contra las "noticias falsas" en ese país.

"A la luz de la nueva ley de 'noticias falsas' de Rusia, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido de nuestro servicio de video mientras revisamos las implicaciones de seguridad de esta ley", dijo la compañía en Twitter, aunque aclaró que su servicio de mensajería no se verá afectado.

"Seguiremos evaluando las circunstancias cambiantes en Rusia para determinar cuándo podríamos reanudar completamente nuestros servicios con la seguridad como nuestra máxima prioridad", agregó la plataforma que cuenta con más de mil millones de usuarios en el mundo.

Según un estudio de Insider Intelligence publicado esta semana, a fines de 2021 TikTok tenía cerca de 24,7 millones de cuentas en Rusia.

El presidente ruso Vladimir Putin promulgó el viernes una ley que contempla penas de cárcel de hasta 15 años para quienes publiquen "noticias falsas" sobre el ejército ruso, en momentos en que adelanta una guerra en Ucrania.

La ley recibió fuertes críticas, pero la defendió alegando que el país enfrenta "una guerra de información" que requiere contramedidas.

En su hilo de Twitter, TikTok se describió a si misma como "una salida para la creatividad y el entretenimiento que puede proporcionar alivio y conexión humana durante una época de guerra, cuando las personas enfrentan una inmensa tragedia y aislamiento".

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

En una declaración más larga en su sitio web, la plataforma dijo que la guerra "devastadora" en Ucrania además de causar un sufrimiento generalizado en todo el país, "trajo dolor a nuestra comunidad y a nuestra gente".

"Y como plataforma, esta guerra nos ha desafiado a enfrentar un entorno complejo y que cambia rápidamente mientras buscamos ser un lienzo, una ventana y un puente para personas de todo el mundo", indicó.

Agregó que reconoce "el aumento del riesgo y el impacto de la información engañosa durante momentos de crisis" y que trabaja para mejorar sus medidas de seguridad.