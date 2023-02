El milagroso rescate de niños entre los escombros tras sismo en Turquía (Video)

El terremoto en Turquía y Siria, uno de los más devastadores que han ocurrido en el último siglo, ha dejado hasta el momento más de 17 mil muertos, sin embargo, los milagros aún siguen ocurriendo y muestra de ello es el rescate de tres niños de los escombros.

En un video que circula en redes puede verse a un grupo de rescatistas y voluntarios sacando de los escombros a tres pequeños que parecen estar sanos y sin lesiones visibles.

No muere la esperanza

En el clip de Tik Tok aparece una multitud celebrando luego haber encontrado a dos niñas y un niño, quienes lucen estables e incluso sorprendidos ante los aplausos y el festejo de las personas.

Aunque no hay confirmación oficial de si estos pequeños eran familia, los tres fueron rescatados del mismo lugar. Luego de hallarlos, fueron trasladados casi al instante a una ambulancia que se encontraba lista para recibir a cualquier superviviente.

Así también, hace unos días circuló otro video donde se ve a otro grupo de voluntarios en Siria rescatando a un bebé recién nacido, todavía con cordón umbilical, entre los escombros.

El bebé fue encontrado cerca de la frontera con Turquía, lamentablemente, los equipos de emergencia encontraron días después los cadáveres de su padre, Abdalá Mleihan, su madre, Aafra, sus tres hermanas, su hermano y su tía.

"Buscábamos a Abu Rudayna (sobrenombre de Abdalá) y su familia. Primero encontramos a su hermana, luego a su mujer, luego a Abu Rudayna, estaban juntos los unos contra los otros", explica a AFP un allegado de la familia, Khalil Sawadi, todavía conmocionado.

"Luego oímos un ruido y escarbamos (...), limpiamos el lugar y encontramos a esta pequeña, alabado sea Dios", dice.

Hasta el corte de este jueves, se han contabilizado a más de 17 mil 500 muertos y decenas de miles de heridos. Si bien los equipos de rescate continúan la búsqueda de miles de personas, el optimismo mengua ante las bajas temperaturas y la superación del plazo de 72 horas que se considera crucial para salvar vidas.

A ello hay que sumar las pérdidas económicas, que según la agencia de calificación Fitch probablemente pueden "superar los 2 mil millones de dólares" y "podrían alcanzar los 4 mil millones de dólares o más".