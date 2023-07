Hipólito Mora: ¿qué dice la carta póstuma que dejó tras ser asesinado?

Buenavista Tomatlán, Michoacán.- Hipólito Mora Chávez, fundador de los autodefensas en la Tierra Caliente de Michoacán, fue asesinado junto con sus escoltas el jueves en La Ruana.

Presintiendo su muerte, el también excandidato a la gubernatura de Michoacán dejó una carta a sus colaboradores, la cual pidió que leyeran después de su muerte.

A continuación el texto íntegro.

Que mi muerte no sea en vano

Les dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría, lo dije: me voy a morir peleando, sólo quiero que mi muerte no sea en vano.

Que los michoacanos que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene hasta el suelo, que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto, que el gobierno que esté al momento de mi muerte se fije en los ciudadanos, antes que en sus campañas y en sus bolsillos.

Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio por la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo ya estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: “¿Dónde estabas, por qué me huías tanto?”.

Que mi muerte no sea en vano y tanto mi familia, con mis amigos y mis fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé siga siendo por una causa justa para los ciudadanos.

Aquí y en el otro mundo soy y seguiré siendo Hipólito Mora Chávez.

Foto: Carmen Cohen | El Sol de Morelia

Cerca del mediodía del jueves, la camioneta blindada donde se transportaba Mora Chávez fue interceptada y atacada a balazos por un grupo armado, que después le prendió fuego.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la muerte del exautodefensa, cuyo cuerpo se encontró quemado en una camioneta marca Chevrolet, modelo Tahoe, en la esquina de las calles Hiquíngare y Fray Diego de Basalenque de la citada comunidad del municipio de Buenavista Tomatlán.

Una segunda camioneta fue localizada junto a la de Mora y en ella estaban los cuerpos de dos de sus escoltas, elementos de la Guardia Civil del estado; un tercer cuerpo fue localizado metros adelante sobre la calle Hiquíngare.

Las primeras investigaciones señalan que Hipólito Mora y sus escoltas fueron emboscados cuando regresaban de una de las parcelas del exautodefensa, que también era productor de limón.

Alrededor de las 12:00 horas de ayer, hombres armados irrumpieron en la comunidad disparando sus rifles al aire y a su paso bloquearon los accesos carreteros para frenar la llegada de fuerzas de seguridad.

Ante los intensos tiroteos, los habitantes de La Ruana se resguardaron en sus viviendas y los comerciantes cerraron las puertas de sus locales. Después de varios minutos se dieron cuenta de que la camioneta del exlíder de las autodefensas ardía en llamas.

En los últimos seis meses, Hipólito Mora fue víctima de dos atentados. El primero, en noviembre de 2022 en una de sus huertas de limón; el segundo, en marzo pasado en pleno centro de La Ruana.

Pese a los ataques previos en su contra, Mora Chávez se negó a dejar su pueblo natal y continuaba viviendo en su casa en compañía de sus cuatro escoltas.

Nota publicada en El Sol de Morelia