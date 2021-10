Enfrentamiento en Matamoros: declaran situación de riesgo y consulado emite alerta

Durante la noche de este viernes se reportó el enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Matamoros.

“He girado instrucciones para que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas se concentren en Matamoros para atender la situación de riesgo y en protección a la ciudadanía”, escribió mediante sus redes sociales el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

He girado instrucciones para que elementos de la @SSP_GobTam se concentren en #Matamoros para atender la situación de riesgo y en protección a la ciudadanía. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 23, 2021

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los primeros hechos de violencia se suscitó en la calle Mexicali, a la altura del fraccionamiento Paseo Residencial y la colonia Matamoros, antes de las 21:00 horas.

Se desconoce hasta el momento si hay víctimas mortales.

Posteriormente y de forma simultánea se registraron otros enfrentamientos cerca del centro de Matamoros y en sectores como San Francisco, el fraccionamiento Victoria y la colonia Buena Vista.

Los bloqueos fueron reportados por usuarios en redes sociales | Cortesía: Valor por Tamaulipas

De manera preliminar se habla de tres heridos, entre los que se encuentra al menos un policía estatal.

En redes sociales, usuarios reportaron también bloqueos en la avenida Sendero Nacional y sobre la calle Sexta.

Debido a la situación las personas que se encontraban en restaurantes y en las zonas comerciales vivieron momentos de pánico y tuvieron que tirarse al suelo; los hechos quedaron grabados en video.

Consulado de EU emite alerta

En la última media hora la representación estadounidense en Tamaulipas ha emitido cinco alertas por medio de su cuenta de Twitter @USCGMatamoros.

Indica sobre la situación que priva en Matamoros y en la cual, señala que se han desarrollado combate en diversos puntos de la esa localidad.

Pidió a su personal consular y ciudadanos en general, resguardarse y evitar exponerse a ser víctimas de esos hechos que ocurren esta noche en la ciudad fronteriza.

🚨

Email: MatamorosACS@state.gov

Website: U.S. Consulate Matamoros



State Department – Consular Affairs

888-407-4747 or 202-501-4444

Mexico Country Information

Enroll in Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive security updates.Follow us on Facebook and Twitter. — US ConGen Matamoros (@USCGMatamoros) October 23, 2021