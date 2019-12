Funcionarios de Veracruz se contradicen por grupos del narco

Eric Patrocinio Cisneros, secretario de Gobierno de Veracruz e Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde de Xalapa se contradijeron por la presencia de grupos delictivos del narco que se disputan la plaza de Xalapa.

El pasado 14 de diciembre, Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del estado confirmó que operan mínimo cinco grupos delictivos y que de esos al menos dos, Los Zetas y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pelean por la plaza.

Al ser cuestionado por la presa y citando información de la Secretaría de Seguridad estatal, el alcalde de Xalapa confirmó este martes la presencia del CJNG y Los Zetas que sí se están disputando el lugar.

"Tengo la misma información que el secretario (de seguridad), realmente es una situación que sabemos que se vive en todo el país, no es un fenómeno exclusivo de Xalapa, ni de Veracruz", afirmó Hipólito.

La información de estos dos grupos en disputa fue rechazada este mismo día por el secretario Eric Patrocinio al negar que sean cárteles los que pelean la mencionada plaza ya que se trata de "bandas delincuenciales".

"Lamento mucho las declaraciones que dio el alcalde de Xalapa, no sé qué datos tenga él que nosotros no tenemos. No es así, no son grupos delincuenciales, son bandas de personas que se han dedicado a una cosa u otra", aclaró.