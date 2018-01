Portación de armas en el país, un delito que queda sin castigo

IRAPUATO, Gto.- El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, la llamó “la reforma pendiente y urgente”. Se trata de las modificaciones tanto a la Ley Federal de Armas de Fuego como del Sistema de Justicia Penal, para castigar con mayor dureza la portación de armas de fuego y evitar con ello que los delincuentes salgan por la que también llamó “la puerta giratoria”.

El Sistema de Justicia Penal tiene un año y seis meses de haber entrado en vigor en todo el país, pero éste ha acarreado más críticas que elogios, pues algunos han considerado a este sistema como garantista, pues han sido varios los casos en que personas que han sido detenidas con auténticos arsenales y han quedado en libertad.

Esto, debido a que desde la implementación de este sistema quedó eliminada la prisión preventiva para las personas que eran detenidas por portación de armas de fuego.

Presidentes municipales, legisladores, gobernadores, académicos y hasta el ahora Secretario de Gobernación, Renato Sales Heredia, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Seguridad, han señalado que a raíz de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal habría propiciado el incremento de los delitos, pues con la entrada en vigor de este sistema fue quitada la prisión preventiva para la portación de armas de fuego.

“Nosotros decimos que es muy elemental, pero si se suelta a personas con AK47, con Barret calibre 50, R15 a la calle, pues esas personas van a matar, de lo que se trata es que se reforme la Ley Federal de Armas de Fuego y el Código Federal Nacional de Procedimientos Penales, para que estas personas sigan su proceso en prisión preventiva de ocio", dijo Renato Sales en junio de 2017, al ser cuestionado sobre los más de dos mil homicidios ocurridos en mayo de ese año, hasta entonces uno de los más violentos de la última década.

El caso Guanajuato

Guanajuato fue uno de los primeros 20 estados en poner en marcha el Sistema de Justicia Penal; sin embargo, desde 2015, los delitos han ido a la alza en este estado que por años fue considerada una isla, en donde los hechos delictivos que aquejaban a estados vecinos como Michoacán o Jalisco sólo eran perceptibles a través de las noticias.

2017 fue un año complicado para Guanajuato: mil 96 carpetas de investigación por homicidios dolosos fueron aperturadas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y donde en total hubo mil 435 víctimas por homicidios dolosos.

Irapuato era también uno de los municipios de Ganajuato que se mantenía ajeno a la violencia criminal y sobre todo a los homicidios dolosos. Y aunque disminuyeron las carpetas de investigación, pues de 80 que hubo en 2016, 2017 cerró con 71, las víctimas por homicidio doloso fueron 133, con dos multihomicidios ocurridos, uno en septiembre en una taquería y otro más ocurrido en octubre en un conocido bar; en ambos hechos, murieron ocho personas en total.

La estadística es clara: de as 80 carpetas de investigación abiertas en 2016 por homicidios dolosos, en 54% de éstos fue usada un arma de fuego; para 2017 la cifra cerró en que 90% de las 79 víctimas de homicidio doloso fueron asesinadas con arma de fuego.

Aunado a ello, en Guanajuato aumentaron 9.6% la comisión de lesiones dolosas, donde 92% fueron causadas por arma de fuego.

Frustra liberación de delincuentes

Para el gobernador de Guanajuato, uno de los impulsores ante la Conferencia Nacional de Gobernadores para castigar con mayor dureza a las personas que cometan delitos desde el trasiego de hidrocarburos, la portación de droga o armas de fuego, afecta que el dejar a un delincuente que ha sido detenido en flagrancia sea por una cuestión subjetiva de un juez le hace daño al sistema de justicia, del que señaló que no todo está mal, pero sí se requieren ajustes urgentes.

“Yo creo que es muy bueno el sistema, la justicia es más rápida y más transparente, pero mientras se siga privilegiando una ley que sea endeble, una ley que permita al delincuente enfrentar los procesos en libertad, esto es complicado para la justicia.

“Por ejemplo: los agarramos robando gasolina, robando tráilers y al día siguiente están afuera; los agarramos con armas de uso exclusivo del Ejército o de alto poder y al día siguiente están afuera. Los policías municipales igualmente los detienen y por un detalle de forma en el proceso, del primer respondiente, también quedan fuera.

“Queda mucho sujeto a criterio de los jueces y hay la posibilidad de que éstas personas puedan delinquir con facilidad”.

La voz más crítica y sorpresiva fue la del secretario de la Defensa Nacional, Salvdor Cienfuegos.

“Este nuevo sistema penal acusatorio, que ninguno de nosotros podría decir que es malo, pero hace falta cambiar lo que no está funcionando como debería, para que tengamos en la cárcel a quien está haciendo daño a la sociedad”.

Recientemente, el comisario de la Policía Federal en Guanajuato, Miguel Ángel Simental Rodríguez, levantó la voz para exponer que hay frustración en las corporaciones, cuando ven que el delincuente que detuvieron está de nueva cuenta en las calles. Y es que en junio de 2017, la Policía Federal detuvo a un hombre en la carretera Morelia-Salamanca con 10 armas largas y 12 mil cartuchos útiles y quedó en libertad con sólo haber pagado una fianza de 15 mil pesos.

“No es posible el criterio que usan los jueces. Una persona con esas 10 armas de fuego, miras, cartuchos útiles no se dedica a actividades normales, no es posible que haya quedado en libertad, no se iba a dedicar a algo lícito, pero fue dejado en libertad porque un juez así lo determinó.

“Baja la moral, porque los elementos cumplen diariamente con su trabajo, pero este tipo de cuestiones te pone a pensar que algo está mal”.

Durante 2017 fue pedido el hacer las reformas necesarias para castigar la portación de armas de fuego, pero este tema fue algo que pareció no haber sido incluido dentro de la agenda de prioridades del Congreso de la Unión. Mientras eso sucedió, 2017 cerró como 25 mil 339 homicidios, el año más sangriento en los últimos 20 años.