Ceci Flores denuncia amenazas: "Me están torturando psicológicamente"

Ante constantes amenazas e intentos de intimidación, Ceci Flores, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió la intervención del gobierno del Estado de Sonora.

A través de redes sociales, la activista señaló haber recibido amenazas e intimidaciones acompañadas de imágenes fuertes de personas siendo víctimas de tortura, o de crueles ejecuciones, por lo que afirmó temer por su vida.

“Sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente por personas que no sé quienes sean, no voy a decir que sea un cártel o alguna autoridad, la verdad no sé de parte de quien vienen las amenazas; cada vez han sido más fuertes, cada vez tengo más miedo”, dijo.

En ese sentido, resaltó que personas anónimas le han enviado fotografías de personas siendo torturadas y descuartizadas, diciéndole que así puede terminar ella, lo que consecuentemente le ha mermado su paz y tranquilidad.

Sin embargo, aseguró que no puede frenar su trabajo de búsqueda para localizar el paradero de sus dos hijos, por lo que exigió la intervención del Estado para que se investiguen y se actúe en consecuencia de las amenazas que recibe.

Tengo miedo pero tengo más miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos por lo cual exijo al estado que se investigue sobre las amenazas que recibo día a día pic.twitter.com/mpVq0KsHiv — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) May 29, 2023

“Tengo mucho miedo de que me quiten la vida, que me hagan daño, y que mis hijos dejen de ser buscados, porque no tengo apoyo por parte de las autoridades, menos que la investigación de mi hijo, ni de Marcos, ni de Alex. Tengo muchísimo miedo a que alguien me haga daño, por eso hago este video”, mencionó.

Mientras tanto, durante la conferencia matutina de este martes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comentó que los colectivos de mujeres buscadoras tendrán protección cuando lo soliciten y que se le dará seguimiento a cada caso, si así se amerita.

