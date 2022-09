Américo Villarreal responsabiliza a Cabeza de Vaca si algo llega a ocurrirle

El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, responsabilizó al mandatario panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de cualquier situación que le ocurra a él y a su familia, ya que aseguró hay interés de obstaculizar la llegada de Morena al poder.

“Responsabilizo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a Roberto Gil Zuarth y a Javier Coello Trejo de lo que pueda sucederme a mí o a mi familia y a mis colaboradores”, enfatizó en rueda de prensa.

Aseguró que Zuarth y Max Cortázar se encuentran dentro de la nómina del gobierno del estado.

“Estos oscuros personajes se han acuartelado en Ciudad Victoria con las peores intenciones de impedir el cambio y la llegada de la cuarta transformación en Tamaulipas. Estamos enterados que por vías legaloides buscan corromper e influir en los magistrados del Tribunal Federal”, sostuvo.

Acusó que han sido víctimas de artimañas y mentiras por parte de Cabeza de Vaca y del Partido Acción Nacional (PAN).

“Quieren evitar a toda costa que lleguemos a cristalizar la transformación de nuestro Estado, quieren ganarse a la mala lo que no pudieron ganar a la buena en las urnas”, afirmó.

Pidió a los tamaulipecos estar alerta

Solicitó a los tamaulipecos estar pendientes de lo que pudiera suceder en los siguientes días.

“-Van a intentar- Sabotear la voluntad popular e incluso, afectar nuestra integridad pero no lo vamos a permitir… no importa a cuantas artimañas recurra, no importa que tan desesperados estén, al final la justicia y la transformación triunfarán”, sostuvo.

Realizó un recuento de las acciones y recurso jurídicos que se han interpuesto para anular los comicios del 5 de junio y afectar a su gobierno, entre las que se encuentran los conflictos en el Congreso del Estado.

“Se impusieron reformas desde el Congreso del Estado para fortalecer y favorecer a un fiscal a fin al gobernador Cabeza de Vaca”, sostuvo el gobernador electo, quien destacó que en el proceso de transición encontraron desinterés y opacidad por parte de la administración actual.

Américo Villarreal, quien responsabilizó a Cabeza de Vaca de cualquier cosa que le ocurra, reiteró que la ceremonia de protesta sigue en pie con la entrega de las invitaciones y la convocatoria a la ciudadanía para concentrarse en el recinto ferial.

