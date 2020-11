AMLO no tiene visión para contener la pandemia y puede llevar al país a su peor desgracia, dice El Bronco

Monterrey - "El Presidente Andrés Manuel López Obrador no está teniendo la visión de detener la pandemia y nos puede llevar a la desgracia más grave de este país", dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

El mandatario, mejor conocido como Bronco, dice que se llegará a más de 100 mil contagios y los miles que han librado el coronavirus han costado al Estado 2 mil 600 millones de pesos.

"Tenemos casi 80 mil contagios, 76 mil la han librado, pero nos ha costado 2 mil 600 millones de pesos", agregó.

"No me estoy quejando, pero cómo hacemos entender a la sociedad que se cuide, vamos a llegar más allá de 100 mil, aunque el presidente diga lo contrario, no podemos mentirnos", expuso.

Luego hizo una similitud entre las fuerzas de seguridad y de salud, donde el Covid ha costado más muertes que la delincuencia.

Mientras las corporaciones de seguridad disponen de más de 20 mil elementos, el equipo de salud ronda los 2 mil 700 médicos y enfermeros, comentó.

Sin embargo, el Bronco puntualiza que el presidente López Obrador no tiene visión para detener la pandemia del coronavirus y puede llevar al País a la desgracia más grave de la historia.

El Gobernador estuvo en el municipio de San Nicolás de los Garza con la autoridad local y en donde el Ayuntamiento y directiva del club de futbol Tigres de la UANL anunciaron un programa de reparto de cubrebocas.

Sube número de investigadores de la UANL

El número de investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León ha aumentado en los últimos cinco años en un 71 por ciento.

De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que publicó la lista de los investigadores que renuevan, regresan o ingresan al SNI en el ejercicio 2021, los investigadores de la UANL ocupan un lugar importante.

La UANL se ubica entre las primeras cinco universidades del País, públicas o privadas, con más investigadores en el sistema con 40 centros de investigación y en pocos meses abrirá tres más.

En este período ha instaurado y apoyado programas y premios de investigación que han hecho crecer las cifras en este ramo.

Un total de 990 de la lista son científicos de la UANL, casi el doble de cualquier otra universidad, privada o pública, del norte de México.

Con esa cifra, la Universidad estaría solo detrás de la UNAM, que cuenta con más de 3 mil miembros, el IPN, la UAM y la UdeG, estas últimas tres universidades registran entre mil y mil 200 investigadores cada una en el SNI.