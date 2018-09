Convencen a suplente del alcalde electo, Blas Godínez, de asumir el cargo

CHIHUAHUA, Chih.- Alen Muñoz Loya, suplente del doctor Blas Godínez, quien el pasado viernes sufrió un ataque de arma de fuego horas antes de asumir como alcalde de Gómez Farías, tomó protesta ayer a las 14:30 horas, luego de declinar su cargo a la alcaldía por el riesgo que implicaba y por cuestiones personales.

Muñoz decidió en principio no aceptar el cargo y dejar que las autoridades que determinaran quién se haría responsable de recibir el gobierno y encabezar la administración.

Su decisión fue analizada durante una reunión de los colaboradores del doctor Godínez y los regidores electos, y lograron convencerlo para que asumiera formalmente el cargo.

También tomaron protesta los regidores que integran el Cabildo. Sobre el estado de salud del alcalde electo, el dirigente del Partido Encuentro Social, Edilberto Royval Sosa, dijo que la familia del doctor Godínez le ha conferido ser su portavoz, pues ellos se encuentran vigilados por elementos de la Fiscalía General del Estado. “Se encuentra delicado pero está estable, pronóstico reservado”.

Enfatizó en que será a través de la dirigencia estatal de Encuentro Social el vínculo por el cual estarán informando el estado de salud del doctor Blas Godínez. Acompañado de líderes del partido al que pertenece, así como diputados de Morena tanto federales como locales, Royval Sosa solicitó el apoyo de las fuerzas federales y la coordinación entre el estado y la federación para que realicen acciones extraordinarias. Insistió en que en Gómez Farías y otros municipios prevalece la violencia por el crimen organizado.

FOCO DE VIOLENCIA

De acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía general del estado, el Nuevo Cártel de Juárez, dirigido por César Daniel Manjarrez Alonso, alias H2, busca apoderarse del mercado de la mariguana, goma de opio y la venta de cristal en la entidad.

La familia Manjarrez es conocida en Uruachi, de donde son originarios, y se dedican a la protección de la frontera del Cártel de Sinaloa con el Cártel de Juárez.

Apenas el fin de semana, un operativo de destrucción de plantíos de droga en el municipio de Ocampo, que era propiedad del H2, fue la causa del ataque a balazos a agentes ministeriales .

Durante el operativo, los agentes fueron agredidos por integrantes de la delincuencia organizada; no obstante, en una reacción inmediata lograron repeler el ataque; empero, no se logró la captura de los agresores, puesto que el terreno sinuoso dificultó el desplazamiento de los efectivos. En la sierra de Chihuahua la alerta no se apaga.