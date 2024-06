Javier May recibe constancia de mayoría como gobernador electo de Tabasco

Javier May, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, recibió la constancia de mayoría como gobernador electo de Tabasco, por parte del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

Tras declarar la validez de la elección del 2 de junio, el IEPCT reconoció a Javier May como ganador con casi 800 mil votos, representando el 80 por ciento de los sufragios emitidos ese día.

La presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, destacó la participación ciudadana en la jornada comicial, señalando que un millón 93 mil 784 ciudadanos acudieron a votar de manera "libre" en las 3 mil 111 casillas instaladas.

El resultado es contundente: Javier May

En su discurso, Javier May Rodríguez expresó su gratitud y responsabilidad ante el nuevo cargo. "De manera muy especial, agradezco a mi familia que esté aquí conmigo en este momento importante de mi vida”, mencionó.

Recibo con mucha responsabilidad la Constancia de Mayoría que acredita la validez de la elección y que me declara Gobernador Electo de Tabasco.Javier May.

También destacó la contundencia del resultado, con más del 80 por ciento de los votos, superando por más de 70 puntos al segundo lugar.

Es un resultado contundente que no deja lugar a dudas: el pueblo decidió que siga la transformación.Javier May.

PAN acusa elección de Estado en Tabasco

Durante la sesión especial y permanente de cómputo estatal, el representante electoral del PAN, Eric Jiménez acusó que hubo una elección de Estado. En ese contexto, refirió que se dio una jornada electoral "tramposa" debido a que se utilizaron recursos públicos, por lo que aseguró que su partido impugnará la elección de gobernador.

En respuesta, su homólogo de Morena, Javier López Cruz, aseveró que si Acción Nacional interpone el recurso seguramente no prosperará porque no hay lo elementos para revertir el avasallador triunfo de Javier May Rodríguez.

