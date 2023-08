Presidente del TSJ de Morelos defiende su cargo ante solicitud de destitución

Como un ataque a la independencia y soberanía del Poder Judicial, calificó el magistrado presidente, Jorge Gamboa Olea, la solicitud de destitución por parte de ocho magistrados.

"Son expresiones, son reacciones al trabajo que se está haciendo en el Poder Judicial y es un ataque más a la independencia y soberanía del Poder Judicial".

Precisó que no hay ningún señalamiento en su contra que amerite su separación del cargo.

"El artículo 24 de la Ley Orgánica es muy claro: el Presidente no podrá ser removido de su cargo, a menos de una causa grave que señale la ley. Aquí no hay una causa, yo no he sido notificado".

El magistrado presidente refirió que la sesión se quedó en receso, por lo que jurídicamente quien puede reanudar esta sesión es él, sin embargo, "confío en que con diálogo se puedan construir acuerdos".

"El diálogo es fundamental en las instituciones, en el Poder Judicial es un ejercicio que continuamente estamos haciendo..Buscamos que todos regresemos al pleno y que la sesión continúe".

Finalmente, reiteró que tiene confianza en concluir su periodo.

El pasado 7 de agosto, ocho de los 12 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos solicitaron la destitución de Luis Jorge Gamboa Olea, por “faltas graves en la impartición de justicia”.

