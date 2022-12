Samuel García, dispuesto a negociar, pero no con la Fiscalía y el presupuesto 2023

Samuel García dice estar dispuesto a negociar, pero no la Fiscalía y el presupuesto para el 2023, y sostiene que no debe asustar el conflicto que tiene con los diputados del PAN y PRI, porque significa que no hay arreglo por debajo de la mesa

El gobernador de Nuevo León acepta que hay tensión política, pero lo atribuye a dos causas, el Fiscal y el presupuesto.

"Hubo dos causas que no íbamos a ceder y por eso hay tensión política: No íbamos a permitir otros 6 años una Fiscalía secuestrada para intereses privados, y menos ceder en un presupuesto que nos iban a maquilar, afectando los grandes proyectos prioritarios y plurianuales que tiene el nuevo Nuevo León".

Samuel García habló así en una reunión del pleno del Consejo Nuevo León, donde reveló que su Administración está dispuesta a negociar, pero tiene límites.

"Este Gobierno tiene principios y tiene límites, estamos dispuestos a negociar, a dialogar, pero siempre transparente".

Dijo a los integrantes del consejo que no deben preocuparse por el momento de tensión política por el enfrentamiento abierto que tiene con los diputados.

"Por supuesto que hay tensiones políticas, es más, me atrevo a decir que es sano que haya tensiones políticas", comntó.

El gobernador considera que no debe asustar que haya un conflicto; temor debe haber cuando nunca hay tensión política, porque quiere decir que todo se está arreglando por debajo de la mesa o se están planchando las cosas a escondidas.

El Consejo Nuevo León es una institución que participa en lo relativo a las políticas públicas del gobierno estatal.

Luego en la misma sesión plenaria del Consejo Nuevo León 2022, hizo una invitación a los diputados para que el jueves 1 de diciembre discutan el presupuesto 2023 y lo del nuevo Fiscal, frente a representantes de la sociedad civil integrados en la institución

Sin embargo, en la invitación a los diputados les lanzó una puya: Ahí no se les va a ocurrir pedir ninguna sonsera, triquiñuela, fondos ilegales, pues cómo ¿enfrente de testigos sociales?

Incluso pidió que la ciudadanía le proponga a él los mejores tres abogados, y la lista la manda al Congreso.