Renuncian todos los policías de Arizpe, Sonora; estado se hará cargo de la seguridad

Todos los policías de Arizpe, Sonora, renunciaron a sus puestos después de que el Comandante Ramón Laureano Morales, informó que se separaba de su cargo como Comisario del municipio, por motivos personales y profesionales.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, María Dolores del Río Sánchez, confirmó que enviarán a elementos de la Policía Estatal de la base de Mazocahui a Arizpe, con el fin de que haya elementos que velen por los ciudadanos.

“Ya nos comunicamos con la alcaldesa, Alma Medina tras salir una publicación sobre esa situación, por lo que van a nombrar a otro comisario y renunciaron para irse a otra corporación”, expresó.

En ese sentido, la funcionaria estatal recordó que en la zona de Mazocahui se cuenta con una Base establecida de la Policía Estatal de Seguridad Pública que atienda a toda esa región de Sonora, por lo que se manera inmediata estarán poniéndose en coordinación con las autoridades municipales de Arizpe.

“Entonces los elementos de esa base se estarán coordinando con la alcaldesa de Arizpe para brindarles atención que requieren”, externó.

Policías estatales harán recorridos de vigilancia para evitar esta práctica característica de las fiestas decembrinas / Foto: Cortesía | PESP

Del Rio Sánchez agregó que el siguiente paso es que la alcaldesa nombre al nuevo comandante de su localidad, ya que al parecer se fueron a otra corporación.

Abundó que de acuerdo a las estadísticas que se manejan, la región de Arizpe presenta una baja incidencia delictiva, sin embargo eso no significa que los dejarán de atender con el apoyo de la base de Mazocahui.

Durazo confirma que PESP se hará cargo de la seguridad de Arizpe

La renuncia del comisario y agentes de la Policía Municipal de Arizpe se debió al cambio de los elementos a otro municipio, por lo que la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) tomará el control de la situación.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que la seguridad en Arizpe está garantizada con la cobertura que brindarán agentes de la PESP, luego de la reubicación de policías y el mismo comisario de la policía.

El mandatario sonorense explicó que la renuncia del comisario Ramón Moranes Loera, y otros agentes de la corporación, se debió a que se integrarán a las filas de la Policía Municipal de Huásabas, por lo que provisionalmente se atenderá el lugar con apoyo de la PESP.

“El comisario de Arizpe se va como comisario a Huásabas, y eso generó algunas reubicaciones de los propios elementos que ahí estaban, pero en este momento está debidamente cubierta la seguridad por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública”, dijo.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, en rueda de prensa / Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Asimismo, cabe precisar que recientemente, la presidenta municipal de Arizpe, Alma Medina Maldonado, indicó que el ex comandante de y otros miembros de la corporación presentaron su renuncia el pasado 30 de diciembre, destacando que la población se encuentra en orden.

“Ya hemos tomado providencias para resolver a la brevedad la situación del mismo, coordinándonos en todo momento con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien ya ha enviado elementos para hacerse cargo de manera provisional de la seguridad de la población”, mencionó la munícipe en un comunicado de prensa.

Mientras tanto, se espera que darle celeridad al proceso de selección del nuevo comisario de Seguridad Pública Municipal de Arizpe, para atender a la población de la mejor manera posible.

Arizpe se encuentra en calma, tras renuncia de policías: alcaldesa Alma Medina

A través de una misiva de parte de la alcaldesa de Arizpe, Alma Medina Maldonado, informó sobre la situación relacionada con la renuncia de los elementos de Seguridad Pública.

La edil de esta localidad ubicada en la zona del Río Sonora aclaró que la renuncia del comisario Ramón Laureano Moranes Loera se trata de cuestiones personales y profesionales; además agregó que la localidad se encuentra en calma.

“En virtud de los acontecimientos que se han presentado en días anteriores y que ya han sido del conocimiento público, sobre el Comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, el comandante Ramón Laureano Moranes Loera, debo informar que en efecto presentó su renuncia con fecha 30 de diciembre del año anterior, expresó en un comunicado.

En ese sentido, la Alma Medina dio a conocer en la carta que la separación del cargo fue por motivos profesionales y personales, junto a otros elementos de la policía municipal.

Mencionó que en principio, la población está en completo orden, con la calma natural de la comunidad, que por motivo de las fechas, las familias se juntan para departir del calor del hogar, honrando las tradiciones decembrinas.

La alcaldesa de Arizpe informó sobre la renuncia de policías municipales / Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Arizpe

Indicó que es importante también, tomar providencias para resolver a la brevedad posible la sustitución del mismo, teniendo una coordinación en todo momento con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien ha enviado elementos para hacerse cargo de manera provisional del cuidado de la población.

“Reitero mi compromiso por informar de manera abierta y transparente, no solo a la comunidad de Arizpe, que es a quien me debo, si no a quienes tienen interés genuino por conocer el acontecer del municipio”, externó.

Serán elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) quienes velen por la seguridad de los habitantes de Arizpe, tras la renuncia de sus cinco policías.

