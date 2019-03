Cada estudiante mexicano pagó mil 750 dólares y terminaron retenidos en Israel

CHIHUAHUA.- Cada estudiante detenido en Israel pagó 35 mil pesos mexicanos (mil 750 dólares) a la empresa israelí RSC Ltd, para entrar a al programa de intercambio con la Universidad Ben-Gurión del Néguev campus Eilat, pero todo parece indicar que es una estafa porque en ninguna de las dos páginas web oficiales detallan el contenido académico y sólo se limitan a informar los supuestos lujos que hay en los hoteles donde realizarían prácticas.

En una investigación realizada por El Heraldo de Chihuahua comenzaron a salir a la luz varias inconsistencias en el supuesto programa de intercambio con la universidad de Israel, la primera fue que la Universidad Ben-Gurión del Néguev en su sitio oficial no tiene información relacionada con convenios con la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo o la Universidad Gastronómica Cegain Acapulco, instituciones a las que pertenecen los jóvenes detenidos.

Todos los supuestos convenios entre las universidades mexicanas antes mencionadas con la universidad Ben-Gurión del Néguev eran a través de la empresa RSC Ltd, que era representada en México por Chelit Raviv, coordinadora del programa de prácticas profesionales y quien aparece como la responsable en aceptar a los aspirantes al intercambio a nivel internacional.

A diferencia de otras páginas web de programas de intercambio con instituciones educativas de Israel, como la Universidad de Tel Aviv y la página de Go Overseas (empresa similar a RSC Ltd), detallan fechas, programas educativos e incluso tienen testimonios de estudiantes de todo el mundo, mientras el sitio web de RCS Ltd pareciera estar armado como mero requisito, porque está falto de contenido e información hacia los interesados e incluso no tiene el programa educativo y de prácticas que seguirán los estudiantes de intercambio.

Tomando como ejemplo la página Go Overseas, que también es una empresa dedicada a intercambios, ellos tienen la información y links directos con la universidad de Tel Aviv y el Culinary Instituteof Israel (Instituto Culinario de Israel) instituciones educativas con las que tienen convenios, incluso incluyen testimonios de los jóvenes que han hecho sus prácticas a través de esta empresa.

Todo lo contrario ocurre con la página de la empresa RCS Ltd, que tiene su página internshipinisrael.com y en su home o página de inicio, cuenta con el logotipo de la Universidad Ben-Gurión del Néguev campus Eilat, pero no tiene vinculo a la página oficial de la institución, además en los beneficios del programa únicamente señala los lujos con los que se vive en esa turística zona, las lujosas playas del Mar Rojo, la vida nocturna, las tiendas y cafés.

EXIGIRÁ UACH REMBOLSO

Independientemente si es culpable o no la empresa RCS Ltd de tráfico de personas y explotación, la Universidad Autónoma de Chihuahua exigirá el rembolso de los mil 750 dólares que los detenidos pagaron para poder participar en el programa de intercambio, señaló el vocero de la Institución Luis Alfonso Fierro.

Remarcó que fueron dos empresas con las que trabajaron las universidades mexicanas y esperan la resolución de la autoridad para saber si hubo mala fe o un mal entendido o les cargaron la mano solamente.

Puntualizó que las autoridades de la Universidad ha tenido contacto en todo momento con la empresa que está al pendiente de los detenidos e incluso les ofreció un despacho de abogados privados.