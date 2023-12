Delfina Gómez descarta secuestro de personas no localizadas en Texcaltitlán

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que hay unas ocho personas en calidad de no localizadas del municipio de Texcaltitlán, donde el pasado sábado comuneros enfrentaron a presuntos extorsionadores que dejó un saldo de 14 muertos, pero aclaró que no están secuestradas como lo refieren algunos medios de comunicación.

En horas recientes, medios de información dieron a conocer que ocho integrantes de una familia fueron presuntamente secuestradas para ser utilizados como rehenes por los grupos delictivos que operan en Texcaltitlán.

Sin embargo, Delfina Gómez desmintió esa hipótesis y precisó al ser cuestionada durante su visita a Texcapilla: “No, son desaparecidos y ahorita se les va a dar el reporte. Desaparecidos, no secuestrados".

Al respecto, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, aseguró que atienden cada una de las alertas que reciben en la zona y lo único que confirmó es que hay poco más de 10 personas en calidad de no localizadas.

"Hasta ahora, casi todo ha sido descartado y lo que no es motivo de una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, por lo cual no podemos revelar los actos de indagación", explicó el funcionario estatal.

Andrade Téllez refirió que no se conoce si las personas abandonaron el lugar durante el evento o después de los hechos registrados el pasado sábado y que aún no se tiene noticias de su regreso.

"Acabamos de tener reunión con esa familia (de los presuntos rehenes) y no hay denuncia de hechos porque no están seguros de que sea otra situación más de que se hayan sustraído voluntariamente", precisó el secretario de Seguridad mexiquense.

Andrade Téllez pidió a los medios de comunicación no replicar datos no corroborados ya que, dijo, se genera psicosis social entre los pobladores de Texcaltitlán: "Se genera psicosis, generan pánico en la gente, esto se replica en redes sociales, se replica entre los pobladores y, aunque no sea cierto, entran en pánico".

También, el funcionario pidió evitar revelar la identidad de los pobladores a través de publicación de listas de personas desaparecidas en el municipio y aseguró que las fuerzas del orden federal y estatal permanecerán en el municipio para garantizar la seguridad de cada uno de los pobladores de Texcaltitlán.

“No nos vamos a ir, las fuerzas del orden federal y estatal, no nos vamos a ir”.

El secretario de Seguridad destacó la presencia en esa zona de elementos de la policía estatal, del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de la Comisión Nacional Antisecuestro, así como de la Comisión Nacional Antihomicidios y reiteró que no se va a reducir el estado de fuerza en Texcaltitlán, y que por el contrario, comentó que la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la implementación de un mando especial en esa zona.

