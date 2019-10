Insecticida caduco contra el dengue evidencia a gobierno de Jalisco

El uso de un insecticida caduco, pudo, entre otros factores, haber ocasionado los brotes de dengue que hoy se viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), a diez años de la epidemia, la historia se repite.

Por los pasillos del Sistema de Salud del Gobierno de Jalisco es un rumor a voces, el sigilo ha traído el imparable descontrol de virus, poniendo en peligro la vida de miles de personas y la toxicidad ambiental.

Al parecer la falta de insecticida para combatir el vector aedes aegypti a principio del año, el OPD Servicios de Salud y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) podrían haber usado un producto organofosforado caduco, Deltametrina, con fecha de fabricación del 05 de febrero del 2013, de acuerdo a la imagen e información proporcionada a EL OCCIDENTAL.

Desde hace cinco meses, el área de vectores no ha podido controlar los brotes en colonias de la gran metrópoli de Jalisco a pesar de que cuentan con expertos y con recursos humanos y maquinaria Federal. La epidemia descontrolada por dengue en Jalisco –dejando a la fecha una veintena muertes, seis mil 962 enfermos y 53 mil 795 probables en poco tiempo– salió de una oficina del OPD Servicios de Salud.

La falta de experiencia de la titular de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Blanca Estela Bravo Lara y el haber detenido la compra de insumos de un problema de salud que año con año se repite pudo haber ocasionó la emergencia sanitaria.

El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Sección 28, José Guadalupe Ramírez Robledo, afirmó que, la compra de insumos e insecticidas se hizo a destiempo por parte de Bravo Lara, de profesión antropóloga y con antecedentes laborales de bibliotecaria, quien está a cargo del programa de dengue.

En el último mes se han nebulizado 801 colonias de la metrópoli jalisciense, concentrando los esfuerzos en la zona norte de Guadalajara, donde están las colonias afectadas / CUARTOSCURO

“Cuando platicó con la directora del OPD Servicios de Salud que tiene a una persona que no tiene el perfil en el lugar donde se compran los insumos necesarios para poder atender la salud de Jalisco y es una antropóloga”.

“El hecho de desconocer lo que es medicina no hace que uno piense más adelante en cuanto a prevención y va reaccionando a petición y no prevé lo que se debe dar, esa situación se genera precisamente ahora con la epidemia que traemos, hay buena intención del gobernador, pero hay gente que debe aterrizar y no supo cómo hacerlo”, al dejar entrever del uso de un insecticida caduco.

Secretaría de Salud de Jalisco responde

El Secretario de Salud en Jalisco Fernando Petersen Aranguren, detalló que están investigando.

Se está haciendo la investigación, "no sabemos sí esa fotografía (publicada) sí es real o no", detalló el Secretario de Salud.

Admite que al principio del año se utilizó el insecticida que tenían en las bodegas de la administración pasada, y de la misma forma detalló que están haciendo las investigaciones correspondientes para saber si el insecticida estaba caduco.

“Sí se confirma que el insecticida utilizado estaba caduco se procederá en consecuencia pero la Contraloría del Estado nos tendrá que decir", manifestó Petersen.

Por eso, agregó en entrevista "pedimos a la empresa que nos está produciendo que nos diga de la biodisponibilidad de este fármaco que tanto pudo haber afectado o no".

Foto: Archivo Cuartoscuro

De acuerdo a datos del Sistema de Información del Gobierno de Jalisco se muestra que en el 2011 y 2012 se realizaron adjudicaciones para la compra de Deltametrina (SSJ-DGA-DRM-DADQ-071-12) al proveedor Helios Salud S.A. de C.V., por una inversión de tres millones 980 mil pesos aproximadamente.

“El pedido/contrato para la adquisición de Deltrametrina Insecticidas y/o acaricida piretroide gránulos dispensables en agua para el control de insectos y vectores (con base a 25.38% de deltrametrina Técnica al 98.5% equivalente a 25.0% de deltametrina técnica pura al 100%) caja de 5kgs con 200 sobres de 25 grs c/u”.

En junio pasado, el secretario de salud, Fernando Petersen, reconocía que, no se había realizado acciones para combatir el mosco transmisor del virus, mientras que personal de salud mencionaba el uso de un insecticida caduco Deltametina, lo que pudo haber ocasionado los insostenibles brotes, sin que hasta hoy este en control.

En el 2009, esta reportera a través de un reportaje titulado “La farsa mortal de salud” dio cuenta sobre el uso de un insecticida caduco lo que pudo haber ocasionado los brotes en la metrópoli, meses después fue confirmado por la Federación, el problema no solo fue en Jalisco, sino que a nivel nacional.

Conoce más:

597 colonias se había realizado rociado espacial; son 93 municipios afectados.

66 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara había brotes por dengue.