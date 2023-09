Ana María iniciaba sus estudios en medicina pero la asesinaron; su exnovio es sospechoso

Autoridades mexicanas detuvieron este domingo al presunto asesino de Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, quien había denunciado en redes sociales el feminicidio ocurrido en México.

"Nunca, nunca creí poder estar tan cerca de un acto tan brutal como despreciable que un feminicidio", escribió en la red social X (antes Twitter), Restrepo, quien fue ministro durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022). "Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina Ana María Serrano Céspedes en México".

Fiscalía del Edomex detuvo al presunto feminicida de Ana María

La joven de 18 años fue asesinada el 12 de septiembre pasado en su casa, presuntamente a manos de su expareja, quien ya fue detenido, informó su madre, Ximena Céspedes, también en la red social X.

"A penas tenía 18 años y una vida por delante, su sueño era ser cardióloga, por lo que con mucho esfuerzo logró entrar a la carrera de medicina hace apenas dos meses (...) aunque el ex novio se encuentra detenido, no sólo nos quitó a mi niña, si no también la libertad y tranquilidad", dijo.

La fiscalía del Estado de México -el que más registra feminicidios en el país- confirmó la detención del presunto responsable por medio de un video en el que se ve a Allan "N", ingresando a un vehículo de la dependencia escoltado por des elementos.

México padece desde hace varios años una ola de violencia contra las mujeres, con diez femicidios por día, según la ONU.

En 2022 se registraron 956 presuntos feminicidios en el país, y de enero a julio de este año se han contabilizado 500 delitos de estas características, según cifras oficiales.