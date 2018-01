Miles llegan al Nevado de Toluca a disfrutar de la nieve

Toluca, Méx; (OEM-Informex).- La nieve sorprendió a los visitantes del Nevado de Toluca o Xinantécatl, quienes acudieron este fin de semana, sin embargo, debido a dicha situación los elementos de seguridad se vieron en la necesidad de restringir el acceso después de las 13:00 horas a partir del área de Paseo Quetzal, con el propósito de evitar cualquier incidente que pusiera en riesgo su integridad física.

Foto: Daniel Camacho

De acuerdo a información proporcionada por la policía de montaña, se registraba la afluencia de más de mil personas antes de las 11:30 de la mañana, pero los paseantes tanto locales, como extranjeros continuaban llegando después de las 16:00, para presenciar de manera directa la caída de aguanieve.

Foto: Daniel Camacho

Derivado de lo anterior, los comerciantes de la zona, aprovecharon para colocar sus diferentes productos, desde refrescos, comida, hasta paseos a caballo y el ingreso a la zona más cercana al volcán en camionetas por 30 pesos.

Antes de ingresar a los puntos más altos del volcán para poder apreciar las lagunas del Sol y la Luna, la mayor parte de los paseantes poco se detenían a leer las importantes recomendaciones de esta área protegida (APFF), entre las que se encuentran: no subir a los picos, ni caminar por la cordillera del cráter sin la indumentaria y el equipo adecuado; no dejar basura; no subir a la cima si se tiene algún padecimiento cardiaco; no cortar o recoger la rosa de las nieves y transitar sólo por los caminos autorizados.

Foto: Daniel Camacho

Al realizar un recorrido por el lugar podía apreciarse a familias completas desde niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, quienes deseaban llegar a las lagunas, o bien tomar alguna gráfica desde el cráter.

Foto: Daniel Camacho

Al salir del lugar, la fila de autos para poder acceder al volcán todavía era “inmensa”, y aunque les hacían la recomendación de que ya no se permitiría el acceso, la gente prefería ignorarla e intentar estacionarse lo más cercano posible.