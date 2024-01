Obligan a habitantes de La Concordia, Chiapas, atender al Cártel de Sinaloa

COMITÁN. “El agente municipal dio la orden de atender al Cártel de Sinaloa (CDS), por lo que comenzamos a trabajar en labores domésticas para ellos, dándoles de comer y sirviéndoles”, indicó uno de los habitantes de La Concordia, quien huyó con su familia de esa comunidad.

Familias enteras comenzaron a huir de la Sierra Madre de Chiapas ante la presión de autoridades para que apoyen al Cártel de Sinaloa (CDS), o bien, por el temor de caer en manos de la agrupación criminal conocida como El Maíz, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ser reclutados a la fuerza.

El joven contó que el agente municipal les dijo que apoyaran a los de Sinaloa: “Nuevamente nos reunió para decirnos que ellos no nos harían daño y que no habrían muertos ya que el Sinaloa no mataba gente inocente”.

El desplazado contó que el domingo a las 20:00 horas les avisaron que el Cártel de El Maíz ingresó al poblado por lo que debían huir, ya que esa agrupación criminal se lleva a los hombres para reclutarlos y mata a gente inocente de la comunidad.

"Bajé a la orilla del agua a sacar a mis abuelos, mi familia, todo, los metí en la lancha, pagué el viaje para que nos trajera de aquel lado y yo me regresé, pero ya no pude hacer nada. Nada más agarré mi mochila, dos pantalones y dos playeras, y con eso me vine", relató.

Para él, su única familia son sus abuelos, pues ellos lo cuidaron desde pequeño. Su abuelo tiene 78 años y su abuela 65.

Otro afectado explicó que el grupo El Maíz busca asentarse en las comunidades para abarcar todas las plazas que el CDS ya tiene establecidas o simplemente quiere ganarles terreno.

"Por ejemplo, nosotros, de Nuevo Resplandor, Chejel, Puerto Rico y Raizal, le vamos más a Sinaloa que a esos de la mafia, El Maíz de Jalisco", platicó.

Un tercer desplazado aseguró que los obligan a apoyar al Cártel de Sinaloa. "Nos obligó el comisariado ejidal a apoyar al Cártel de Sinaloa, nos dijo que teníamos que estar ahí para ganar terreno, supuestamente para que no quedara el de Jalisco".

El ciudadano, quien también huyó de La Concordia, y quien prefirió omitir su nombre, contó que él, junto con su familia, huyó de ese municipio donde los obligaban a ir a los plantones, ya que si no lo hacían los amenazaban con desalojarlos de sus casas, por lo que accedían a participar en manifestaciones y en bloqueos carreteros.

El afectado dijo que para impedir el acceso al Ejército mexicano los obligaron a hacer brechas, pero que los uniformados comenzaron a reventar los alambres y pasaban para agredir a la gente, por lo que son personas disfrazadas de autoridades.

"Ellos venían armados, nosotros sin nada, traían gas, lo aventaron a toda la gente, nosotros sólo hacíamos guardia en el lugar, cuidábamos nuestra colonia para que no entrará la gente", comentó el entrevistado.

En el municipio de La Concordia hay minas, de las cuales el CJNG quiere apoderarse y desplazar al Cártel de Sinaloa que es apoyado por los pobladores y por el agente municipal.