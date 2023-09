Padres de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno siguen esperando su localización

A poco más de un mes y medio de que cinco jóvenes del municipio de Lagos de Moreno, en la región de Los Altos de Jalisco, fueron privados de la libertad por sujetos armados, hasta la fecha no hay una sola pista de su paradero.

Durante este tiempo fueron localizados en tres diferentes hechos los cuerpos de siete personas calcinadas, pero ninguno de ellos corresponde a los jóvenes desaparecidos, así lo explicó José Dolores Lara, padre de Diego Lara Santoyo.

Señala que la poca información que hay del caso, es la que se ha publicado en medios de comunicación y redes sociales.

“La verdad que no hay nada, no han dicho nada. Todo está igual. Nomás lo que sale en los medios, lo que va saliendo en las redes. Ahorita no, no, ningún confirmado”, declaró.

José Dolores describió a su hijo Diego un joven trabajador, que desde muy temprano comenzaba sus labores en el taller de herrería familiar. Ya por la tarde, una vez que terminaba su jornada laboral se iba a entrenar artes marciales.

“Nosotros tenemos un taller familiar ahí trabajamos, se levantan normalmente a las siete, él hace su licuado, porque a él no le gusta mucho el café. Entonces, a las ocho empezamos a trabajar, él primeramente trabaja antes que empezara antes que yo, y, bueno, entre almorzamos, comemos, él a veces no quiere comer. ¿Por qué? Pero si quiere temprano a entrenar".

El pasado lunes 11 de septiembre, se llevó a cabo una misa en la parroquia de la Asunción, en memoria de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto, en el Mirador de San Miguel, en dicha localidad.

La ceremonia fue oficiada por Monseñor Jorge Alberto Cabazos Arizpe, Administrador Apostólico de la Diócesis de San Juan de los Lagos.

"La peor de las muertes, la muerte se padece por las situaciones naturales o de violencia como ha sucedido con nuestros hermanos. Hoy Jesús nos recuerda con un abrazo en nuestro corazón, su termina, su amor, su estar con nosotros. Dichosos los hombres de espíritu. Yo les digo a todos ustedes, familiares de estos hermanos, y en realidad a todos nosotros, a todo México que queremos que haya paz, que haya un orden. Dichosos los que lloran", detalló el religioso durante su homilía.

El pasado 11 de agosto, desaparecieron Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández.

Aunque siguen las investigaciones, hasta hoy no se sabe nada de ellos.

Cronología del caso

12 de agosto

Familiares presentaron denuncia ante el Ministerio Público e iniciaron operativos de la Fiscalía del Estado.

13 de agosto

Familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos se manifestaron al medio tiempo de la semifinal de la Copa Jalisco entre Teocaltiche y Lagos de Moreno, para exigir la búsqueda y localización de sus seres queridos.

Agentes de la Fiscalía del Estado localizaron el vehículo de Uriel Galván, estacionado en calles de la colonia San Miguel.

14 de agosto

Se manifiestan familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos en calles de Lagos de Moreno, para exigir su búsqueda y localización.

Esa misma noche, se difundió en redes sociales, un video y una fotografía en la que aparecen cinco jóvenes, amordazados, y posteriormente asesinados.

15 de agosto

Fue localizado un vehículo calcinado en la carretera que va de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz a la altura de la plaza Nuevo Milenio. El automotor era propiedad de otro de los jóvenes desaparecidos y en su interior se encontraba un cuerpo calcinado, que ya es analizado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para determinar si corresponde a uno de los muchachos desaparecidos.

El Fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó el aseguramiento de una finca utilizada por un grupo delictivo en Lagos de Moreno.

Se llevó a cabo una misa en el Templo de La Merced, en Lagos de Moreno, para pedir por Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández,

17 de agosto

Agentes de la Fiscalía del Estado aseguraron en la colonia Orilla del Agua, una casa en la que hallaron manchas de sangre y calzado, que hacen suponer que los cinco jóvenes estuvieron en dicha finca.

Cuatro osamentas calcinadas fueron localizadas en una casa abandonada en una brecha cercana a la comunidad de La Troje.

20 de Agosto

Agentes de la fiscalía del Estado localizaron restos calcinados los dos personas en una ladrillera de Lagos de Moreno.

Los exámenes del instituto jalisciense de ciencias forenses determinaron que ninguno de los casos las víctimas correspondían a los cinco jóvenes desaparecidos.

Las cifras

Lagos de Moreno es el municipio azotado por las desapariciones en la presente administración estatal, ya que acumula poco más de una cuarta parte del total de desapariciones en la región de los altos.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en lo que va de la presente administración en la región de Los Altos de Jalisco se tienen contabilizados 1008 personas desaparecidas, de las cuales 269 se han registrado en Lagos de Moreno, es decir el 26.6%.

Le siguen Encarnación de días con 165 Tepatitlán con 139 y Arandas con 106.

La lista la completan San Juan de los Lagos con 80; San Miguel El Alto, con 60 Teocaltiche con 47; Ojuelos, con 42; Jalostotitlán con 34; Acatic, con 21; San Ignacio Cerro Gordo, con 17; Yahualica con 14; Unión de San Antonio 7; San Diego de Alejandría 6 y Valle de Guadalupe 1.

