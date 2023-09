Productores de la región noroeste en Chihuahua demandarán a la CFE por cortes de luz

Tras los constantes apagones del suministro de la energía eléctrica en la zona noroeste del estado de Chihuahua, los productores se han unido para iniciar una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por no poder proveer el adecuado servicio de energía para este sector de la población.

Así lo explicó Julián LeBarón, quien se ha reunido con varios productores de diferentes sectores de la región campesina, para comenzar con una serie de actividades para buscar una solución ante la problemática constante de energía que se ha registrado en los últimos meses y que a su vez está generando un desgaste económico importante para este sector.

Según relata el activista de la comunidad LeBarón, en la zona se han comenzado a quemar las bombas de extracción de agua, las cuales aseguró tiene un costo aproximado a los 300 mil pesos, así como transformadores, que tienen un valor cercano a los 100 mil pesos, esto sumado por cada uno de los productores que utilizan estas herramientas para extraer y regar los cultivos.

Julián LeBarón / Archivo | El Heraldo de Chihuahua

“Son cientos de miles de dólares los que están afectando a los productores, más todo lo que están dejando de producir porque no tienen energía para extraer agua, porque no hemos tenido lluvias desde hace varias semanas, por eso estamos alistando la demanda en contra de la CFE, porque no puede garantizar el suministro y tiene el monopolio de la energía”, señaló.

Explicó que las bombas, transformadores y otras herramientas que utilizan para extraer el agua y regar las cosechas se queman cuando tienen una intermitencia en el servicio, es decir que la energía llega, se va, llega y se vuelve a ir de la comunidad y los artefactos comienzan a tener fallas, que finalmente terminan en descomposturas de varios miles de pesos.

De igual forma, reconocer que la red de energía de aquella zona del estado se encuentra rebasada a la demanda de agua que se extraer del lugar, pues explicó que existe un registro de pozos oficiales, pero existen decenas que están de forma irregular, por lo que se ha generado una sobredemanda de energía, más cuando existen altas temperaturas como sucedió en las últimas semanas.

“Se alista una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad, porque las pérdidas en el sector primario este año, están en varios cientos de millones de dólares y la verdad es que es un daño que quiebra patrimonios, todo mundo está endeudado hasta las trancas y no van a poder pagar, de alguna manera la autoridad federal se tiene que hacer responsable”, dijo el activista Julián LeBarón.

Insistió que la CFE es responsable de las afectaciones y falta en el suministro de energía, porque es la única encargada de proveer de energía en el país, a lo que señaló de un monopolio, que no ha permitido abrir el mercado para una participación de terceras personas y que está perjudicando a cientos de productores al menos en el estado de Chihuahua.

“La electricidad es un derecho, y como el gobierno ha reclamado el monopolio en el servicio para el sector primario, y realmente todo mundo siembra, y ahora que no pueden regar porque no tenemos energía eléctrica, el gobierno se tiene que hacer responsable del 100% por ser el único proveedor del servicio”, dijo Julián LeBarón.

Aunque este año, ya no lograron salvar la producción agrícola de ese sector del estado, aseguró que la intención de comenzar con recursos legales es para buscar que se pueda hacer algo por la falta de servicio y sobre todo, que se pueda garantizar el ciclo agrícola del próximo año para no sufrir como está ocurriendo actualmente.

“Se busca resolver la situación para el siguiente ciclo agrícola, la gente tiene toda su vida invertida en su cosecha, en sus ranchos, pero realmente la ineficiencia y la falta de atención, entendemos las situaciones climáticas, pero somos los que damos de comer a millones de personas en México”, abundó.

A mediados de septiembre, Julián considera que las condiciones de afectación continúan de forma permanente, si bien, no con la misma intensidad, se siguen presentando los cortes de energía, por lo que recalcan que es necesaria una atención urgente para el campo y los productores.

“Creo que podemos decir sin temor a equivocarme, que somos la tercera parte de los productores, los que nos encontramos afectados con estos cortes de energía, somos los que producimos, en todo el noroeste del estado algodón, nuez, alfalfa, frijol, cebolla, prácticamente de todo un poco, estamos pendiente de que los productores se organicen para lanzar la demanda, tenemos la gente necesaria que nos apoya con la realización del recurso legal, pero estamos esperando a que terminen de organizarse”.

