Se cancelan 46 vuelos en el aeropuerto de Los Cabos

En sesión del Consejo deProtección Civil en Los Cabos, se informó que el huracán “Lorena” presenta vientos ciclónicos con mucha carga de agua, se mantiene errático pero se estima tener lluvias más intensas a las 13 horas del día de hoy e irían aumentando, se espera entre 150 a 250 mm de agua (250 mm cúbicos de agua).

Se trabaja desde la tarde del jueves en apoyo a la población para invitarlos a la evacuación, apoyados en los albergues por personal del DIF, transporte para trasladar a los refugiados, a quienes se les indica que se va a continuar recibiendo agua, y la intensidad del viento va a aumentar su fuerza de ciclón, por lo que hay que resguardarnos dijo la presidenta municipal Armida Castro Guzmán, se siguen los protocolos para este tipo de eventos.

René Hernández, por parte de la SEP, dijo que conforme sea necesario se pueden ir abriendo más albergues, ya está en contacto con los directores de las escuelas para que estén pendientes en caso de que se requiera de su apoyo. Seguridad Pública, a cargo del capitán Juan José Zamorano, dijo que ayer en función de la trayectoria en ese momento se dieron a la tarea de iniciar el llamado a través de altavoces para las áreas de riesgo y garantizar que por la noche no los fuera a sorprender una crecida de arroyos, hasta el momento sin novedad en toda la geografía del municipio, no hay incidente en vialidad ni en la población. Sedena, dijo que están preparados y trabajando en San José y Cabo San Lucas como en la zona rural,“vienen más elementos de la Paz a TodosSantos, para estar preparados para cualquier contingencia mayor que pudiera darse en esta área con los vehículo y personal para actuar”

El director nacional de Protección Civil, reconoció el trabajo que se ha hecho en lo local, se mantienen muy atentos, la población ha acudido a los albergues, han atendido el llamado de la autoridad ante la amenaza del huracán, ha cambiado hoy vamos a tener los efectos, aún hay riesgos por la intensidad en las precipitaciones y vientos, se debe de continuar con los preparativos el hecho de que no se sienta nada no quiere decir que no vaya a pasar en lo adelante.

Rigoberto Arce, responsable en Cabo San Lucas, señaló que se tienen tres brigadas para la zona de alto riesgo, “es más difícil cuando hay lluvias, hay que hacerlo antes, al momento se tienen 426 albergadas en San Lucas: la escuelas héroes de 1847 con 166; Fernando Sandez con 125; Lázaro Cárdenas con 81; la Técnica 19 con 16; la telesecundaria 29 con 23; y Cbetis 256 con 15 personas.

Javier Ontiveros coordinador municipal de Zofemat, explicó que referente a la persona fallecida en zona federal por ahogamiento, estaba hospedado en un hotel del corredor turístico, insistió en que hace falta crear cultura, compartir a los turista del peligro de ingresar al mar en temporada de huracanes, “es lamentable que se pierdan vidas, la persona que murió, es de origen extranjero, quien al lado de su joven hijo fue arrastrado por el mar, este fue rescatado con vida, su padre no, el mar es muy traicionero de repente está en línea de costa y después se presenta fuerte oleaje, de ahí la importante de alertar y tratar de hacer conciencia en los turistas que no se acerquen a la playa, donde ya hay colocadas banderas negras y hay guardavidas en playas certificadas, no se deben de confiar los usuarios, no se presenten en la playa hasta que pase el riesgo”.