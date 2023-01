Sujetos armados pidieron ser socios antes de atacar las instalaciones: Media Group

Laura Yadira Marín, directora de Media Group, dio a conocer que los sujetos armados que atacaron ayer miércoles por la tarde instalaciones de la empresa de telecomunicaciones en Gabriel Zamora, Apatzingán y La Huacana, Michoacán, solicitaron previamente ser socios y accionistas.

“Pedían ser socios (de Media Group), yo no sé si me da risa de nervios o me da risa de decir ‘en qué cabeza’, pero (pedían) poder tener sociedad directamente, participación”, dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

En su edición de este jueves, El Sol de México reveló que además de esta demanda, el grupo de la delincuencia organizada −aún sin identificar− pidió un pago por cobro de piso y tiempo al aire dentro de la barra de programación de la compañía.

Derivado de esto, al no cumplir con las demandas solicitadas, la tarde de ayer sujetos armados arribaron a las instalaciones de Media Group en tres municipios de Michoacán, donde atacaron la infraestructura de la compañía que brinda servicios de televisión por cable, telefonía e internet, lo que ocasionó que miles de usuarios se quedaran sin la señal.

“De hecho, las oficinas de televisión por cable del municipio de Gabriel Zamora, mejor conocido como Lombardía, siguen cerradas. Lo que pasó es que integrantes de estos grupos llegaron y con el uso de la fuerza, de la violencia, sacaron al personal, tanto técnicos como las personas cobran en la caja, les pidieron que salieran y que ellos iban a quedarse a cargo de esa oficina principal”, detalló está mañana.

Ofrecemos disculpas a todos nuestros suscriptores. #Comunicado https://t.co/svoXM1XFmD — Laura Yadira Marín (@lalaurismarin) January 25, 2023

Explicó, que aunque no se reportaron personas heridas o asesinadas, el ataque únicamente se dirigió a la infraestructura de la compañía, los trabajadores tienen miedo de rendir su declaración por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia organizada.

“Ayer me decían los muchachos y el gerente de aquella región que los técnicos no quieren salir, tienen mucho miedo, tienen temor, no quieren declarar absolutamente nada, porque obviamente cuando se dio aviso a las autoridades nos dijeron (los abogados) ‘hay que denunciar’, pero hay un temor muy grande por denunciar.

“El equipo de abogados de la empresa, obviamente ante ser esto un ataque a las vías de comunicación federal sí pretende presentar la denuncia, sin embargo, el asunto es que la gente no quiere declarar, hay temor”, señaló.

Yadira Marín, quien también es conductora en Media Group, explicó ayer que las amenazas contra la empresa comenzaron el año pasado a través de llamadas telefónicas en las que les solicitaban grandes cantidades de dinero para dejarlos trabajar.

Este ataque también afectó a las empresas Telcel y Telmex que comparten los postes con Media Group.

|| Con información de Sandra Soraya Castro ||