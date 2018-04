Vecinos exigen solución por derrumbes en Tijuana

TIJUANA, BC.- Un contingente de vecinos afectados por el derrumbe de sus casas en Lomas del Rubí marcharon al palacio municipal de Tijuana para exigir solución a su situación. Aseguran que están cansados de vivir en la calle.



Piden a las autoridades municipales que les regrese su patrimonio en la misma colonia y no hasta la entrada a Tecate, en Villas del Prado. El derrumbe, señalan los vecinos, sigue avanzando.

Los residentes de la zona culpan a la constructora Grupo Melo por los derrumbes y señalan también al gobierno municipal por no atender con prontitud ni supervisar adecuadamente el fraccionamiento que la empresa construye junto a la colonia Lomas del Rubí.

Al respecto Atalia Ramos, una de las habitantes que perdió todo, asegura que Melo les provocó un daño.

“Las viviendas que nos ofrecen no valen lo que valía mi casa. Estamos esperando el dictamen, decían que no era necesario que nos lo dieran, pero después dijeron que sí y que en tres semanas nos lo van a dar. El derrumbe sigue avanzando y se han dañado más casas. No confiamos en nadie y con su actitud menos”.

Dijo que invitaron a la comunidad para que sepan lo que están pasando. Los mismos vecinos están financiando un estudio para que una empresa externa les diga qué fue lo que pasó y lo confronten con el estudio del ayuntamiento.

La afectada comenta que han juntado dinero con la comunidad, han realizado eventos como kermeses, rifas, boteo, etc. No tienen aún todo el dinero que va a costar el estudio que les va a costar más de medio millón de pesos.

Insiste en que no quieren vivir en otro lugar porque “los trabajos de las personas están en la zona, la gasolina que van a gastar, la escuela de los niños, me están moviendo mi estilo de vida, nos quitaron todo, estamos batallando por una mala supervisión del ayuntamiento y por la fraccionadora, ambos dicen que hicieron bien su trabajo pero si esto pasó es porque alguien no hizo bien su trabajo”.

Los habitantes se muestran desesperados porque afirman que algunos están con familiares, otros están pagando renta.

“Todo empezó desde el 19 de enero, empezaron a sacar a las personas de sus casas y el 2 de febrero todo colapsó. Hay 158 casas afectadas ese es el censo real”.

Caen en depresión

En la caminata al Ayuntamiento de Tijuana participaron, mujeres, hombres, adultos mayores y niños, todos exigen volver a sus casas. Los manifestantes caminaron por cerca de 16 kilómetros bajo los rayos del Sol, acudieron mujeres en bastón, mujeres con sus hijos con la esperanza de que termine esta pesadilla.

Algunos han fallecido en medio del drama de verse en la calle, por estrés que se suma a sus enfermedades. Al respecto Mariana Morales del comité de vecinos de Lomas del Rubí afirma que es cierto, que al menos dos personas han fallecido.

“Aquí vive mucho adulto mayor, por ejemplo mi madre que tiene 70 años, es diabética e hipertensa. Esto se agravó en cuestión de días, su estado emocional se afectó, entraron en depresión y un adulto mayor tenía una enfermedad y falleció. La familia decidió estar un poco al margen pero también quieren justicia”.

Otro caso dijo, fue por depresión y su puso mal. La incertidumbre de no saber qué va a pasar con su patrimonio ni si los van a apoyar o no. Señaló que tanto el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid como el alcalde, Juan Manuel Gastélum, se comprometió a apoyarlos.

Insistió en que hay mucho adultos mayores afectados por todo esto y se le solicitó al sector salud que los apoyara y que se hizo solamente una jornada médica y ya no regresaron.

“Poco a poco se han deslindado de su obligación que es apoyar a los vecinos de Lomas del Rubí”.





DERRUMBES EN LOMAS DEL RUBÍ

19 de Enero:

Aparecen grietas en la colonia y familias empiezan a desalojar sus casas. Protección Civil coloca engomados rojos (de alto riesgo) a 51 viviendas

2 de febrero:

Empiezan a colapsar las casas de las calles Luis Echeverría, Ignacio Ramírez, Constitución de 1917 y Reforma. En primera instancia fueron 70 las que se vinieron abajo

7 de Febrero:

Empieza la rapiña y la policía municipal vigila la zona siniestrada en Lomas del Rubí, donde vecinos han denunciado robos

21 de Marzo:

El ayuntamiento de Tijuana anuncia que para finales de marzo estará listo el dictamen sobre los derrumbes en Lomas del Rubí

25 de Marzo:

Al menos dos mujeres murieron en el último mes en la colonia Lomas del Rubí, derivado de la depresión por perder sus viviendas

04 de Abril:

Habitantes de Lomas del Rubí realizan Caravana a Palacio Municipal para exigir, de nuevo, solución, no les han entregado el dictamen que les prometieron