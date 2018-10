A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Foto: Alejandro Oyervides

“Hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos, quieren que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad, y me canso ganso por acabar con la corrupción”, dijo en un video de su cuenta oficial de Facebook el presidente electo de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. “Ojalá se vayan ya adaptando a la nueva realidad, Repito no vamos a cometer ninguna injusticia (...) Vamos a llegar a un acuerdo, serenense, tranquilícense”

***

Nadie podría negar que las empresas familiares son un motor fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la economía mexicana, ya que 72 por ciento del empleo lo generan estas compañías y su contribución al PIB del país es del 52 por ciento. No obstante, en nuestro país sólo 33 por ciento de las empresas familiares son capaces de superar la transición a la segunda generación y sólo 15 por ciento logra llegar de manera sólida a una tercera.



***

Dado que más del 95 por ciento de las empresas mexicanas son familiares y estas se impregnan de la dinámica propia de cada familia, para lograr su continuidad y consolidar su futuro, IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, a través de su Centro de Investigación para Familias de Empresarios, y BBVA Bancomer que encabeza Eduardo Osuna, firmarán hoy un convenio de colaboración con el objetivo de estudiar más profundamente la realidad de las empresas familiares mexicanas e impulsar el desarrollo, profesionalización, e institucionalización de este tipo de organizaciones, ayudando a su continuidad en México y América Latina. Ambas instituciones sumarán esfuerzos en varios proyectos de investigación encaminados a comprender plenamente su dinámica, para contribuir a que perduren y no se deterioren por problemas intrafamiliares.

***

Una vez más México llama la atención del mundo, en esta ocasión por el nombramiento que hoy recibirá en Singapur, María Isabel López, Directora Ejecutiva de Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), quien será nueva Vicepresidenta del organismo de Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). Además de lograr que nuestro país sea sede en abril próximo de las reuniones tanto de la ILAC como del Foro Internacional de Acreditación (IAF), donde están autoridades y expertos en acreditación y normas de varios países.

***

Dentro del marco de celebración del Día Mundial de la Ecología, que se festeja mañana, quienes levantan la mano son la Asociación de Industriales de la Bolsa Plástica (INBOPLAST), de José Anguiano. Estos empresarios que representan poco más del 75 por ciento de la producción de bolsas de uso comercial en México, tienen como principal objetivo la creación de una Norma Técnica Ambiental Nacional, así como el aumento por ley de materiales reciclados en el proceso de producción. Lo que de entrada evitaría cada ocurrencia en leyes locales para producir o prohibir “bolsas verdes”, mismas que son técnicamente imposibles.