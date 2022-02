A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechaza tajante que haya llevado al país a una recesión, como indican los datos de INEGI. “No, no, porque se creció cinco por ciento. Dos trimestres abajo porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante; sin embargo, el crecimiento del año pasado fue cinco por ciento”, respondió el mandatario ante la observación de un reportero. “Y no sólo debe verse el dato del crecimiento. Primero, porque un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar, porque cuando se habla de crecimiento es acumulación de riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza. Es más dinero, pero ¿en beneficio de quién?”.

Partiendo de la base que sustenta que el Presidente asegure que vivimos mejor hoy que antes, algunos dicen saliva, pronostica que creceremos sin explicar cómo. “Tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien. Imagínense, ¿un gobernante pesimista?, no. Cinco, y de una vez les digo, cinco para el 23 y cinco para el 24, y mi ideal es que a pesar de la pandemia obtengamos en el sexenio, en promedio anual, más del dos por ciento”. Cuando ganó decía que mínimo cuatro por ciento por año. Pero él es optimista y eso debe hacernos creer que estamos mejor con Obrador.

Continúan los señalamientos contra René Rivas Valladares por sus presuntos actos de extorsión a los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México. Desde hace años ha operado movilizaciones en el Pueblo de Xoco dentro de la alcaldía Benito Juárez al mando de Santiago Taboada.

Los más afectados son los verdaderos vecinos de esa colonia, que por primera vez tienen obras que contribuyen a la mejora de su comunidad y el respeto a la historia del Pueblo de Xoco. Las acusaciones contra Rivas son: Presuntas irregularidades en el uso de recursos para la reconstrucción del temblor del 19S, acusaciones en temas de equidad de género y que no vive en Xoco.

El problema es mayor, cuando dicen lo que saben, que este personaje es una carta fuerte por parte del Morena, a cargo de Mario Delgado, para contender electoralmente en esa demarcación. ¿A poco la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum no está enterada de esta maniobra?

La directora del clúster minero en Sonora, Margarita Bejarano Celaya, dejó su encargo para incorporarse a la firma de ese sector Argonaut Gold como directora de responsabilidad social corporativa en el equipo que comanda Alfredo Phillips.

Nos adelantan que la nueva directiva enfocará su labor en las minas de El Castillo y San Agustín en Durango y en La Colorada en el estado de Sonora; adicionalmente, los trabajos se concentrarán en la mina Florida Canyon en Nevada, EU, así como en proyectos en Guerrero, Guanajuato y Baja California Sur.

El Director General del Club de futbol Puebla, Ricardo Zayas Gallardo, y el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, firmaron un acuerdo para promover la activación física y el sano esparcimiento en esa ciudad.

El convenio entre el equipo de soccer y el Ayuntamiento incluye visorias de reclutadores de talento para atraer a jóvenes a practicar el balompié, accesos para niños del DIF a partidos y convivencias con los jugadores profesionales y descuentos para varios eventos deportivos