A la sombra / Clara Brugada

Este domingo se celebrará el primer debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, organizado por el Instituto Electoral de la capital que preside Patricia Castañeda. Cruzarán ideas y tal vez hasta algún adjetivo calificativo Clara Brugada (Morena, PT y PVEM), Santiago Taboada (PAN-PRI-PRD) y Salomón Chertorivsky (Movimiento Ciudadano). La fecha, nos dicen, no era la mejor en materia de audiencias, al ser un fin de semana largo y con el festival Vive Latino a todo lo que da, pero los representantes morenistas se empeñaron en que así fuera, aunque no fuera muy visto, lo que contradice toda lógica de buscar la mayor exposición del evento… El formato aprobado originalmente sufrió modificaciones de forma y todos los debatientes estarán sentados, en vista de que la representante de Morena está recién operada de la cadera y no puede estar mucho tiempo de pie…

A la sombra…

Y donde la inestabilidad está a todo lo que da es en el Tribunal Superior Agrario. Luego de que Claudia Dinorah Velázquez González fuera designada como Magistrada Presidenta de dicho tribunal, el pasado 5 de marzo, tras la repentina destitución,a su vez, de Larisa Ortiz, a solo tres meses de haber ocupado el cargo, diversos gremios exigieron al TSA que informe a la opinión pública sobre los motivos de dicha decisión , pues denunciaron que no se siguieron los procesos que establece la Ley.

***

Representantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Observatorio Agrario, la Liga de Abogados Primero de Diciembre y la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, señalaron que la destitución de Larisa Ortiz se dio de manera presuntamente ilegal, pues careció de un proceso transparente y una explicación clara por parte del Tribunal. Total, que todo de cabeza por esos lares.

***

El Instituto Nacional Electoral aprobó ya la candidatura de Juan Carlos Hank Krauss para el Senado de la República como representante del Partido Verde. El heredero del polémico Jorge Hank, propietario del Grupo Caliente, arrancó campaña en Mexicali, donde empieza su competencia contra el exgobernador Jaime Bonilla, propuesto por el Partido del Trabajo, para representar a Baja California en la Cámara Alta; así como contra los morenistas Julieta Ramírez y Armando Ayala.

***

Por primera vez en la historia, el Instituto Nacional Electoral brindará apoyo a mujeres que sufran violencia política en este periodo electoral. La consejera Carla Humphrey puntualizó ya que la nueva medida, que entró en vigor con el arranque de las campañas, brindará atención de primeros auxilios psicológicos, orientación y acompañamientos a las víctimas; pues tan sólo este año se han presentado 24 quejas de violencia política de género, casos donde se ve impactada la salud física y mental de las aspirantes.

***

Hablando de la Ciudad de México y la discusión del domingo, los debates se han consolidado como momentos cruciales en la trama de los procesos electorales de nuestro país, y en Morelos, el escenario no es la excepción. La contienda electoral en este estado se dibuja intensa, con Lucy Meza y Margarita González disputándose la gubernatura en una carrera que promete ser reñida. En este contexto, Lucy Meza, la candidata de la alianza, ha lanzado una propuesta audaz: la realización de tres debates entre las aspirantes, diseñados para ser no solo enfrentamientos dialécticos, sino verdaderas arenas donde los temas más urgentes que acosan al estado se pongan sobre la mesa.

***

Con un formato radical y centrado en temáticas específicas, Meza busca abrir las puertas a un diálogo directo sobre los retos que enfrenta Morelos, ofreciendo a la ciudadanía una ventana para explorar en profundidad las soluciones planteadas por cada candidata. Esta iniciativa de debates temáticos surge de una visión clara: crear un espacio donde el diálogo sea genuino y transparente, y donde las voces de los ciudadanos sean el eje que guíe la conversación. El objetivo es ir más allá del mero intercambio de críticas, buscando fomentar una interacción significativa entre los futuros gobernantes y la sociedad a la que se deben. ¿Qué no eran eso los debates? Es pregunta.