Aguas Profundas / El nuevo director de Pemex

Fuentes de la próxima administración claudista afirman que “ahora sí” van a poner a alguien “bien capacitado” al frente de la empresa soberana petrolera. Eso dicen.

Sobre el nuevo director lo que se sabe es que, en efecto, ya varios de los invitados a manejar la empresa más grande del país han rechazado la oportunidad de hacerlo, uno de ellos habría sido, según versiones, Lázaro Cárdenas Batel que, de plano, luego de revisar el negocio mejor dijo que “gracias, no gracias”.

Otro de los mencionados es Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, que estaba muy bien rankeado para la posición, pero a principios de mayo presentó la Taxonomía Sostenible a inversionistas ASG en el NYSE y en el Nasdaq y habló mucho de Pemex, como si fuera el nuevo director y eso no gustó mucho.

La autopromoción, nos dicen, es algo que no le gusta a Claudia Sheinbaum y a su equipo en general, según cuentan. Yorio perdió puntos y ahora no lo ven repitiendo en la SHCP y Pemex parece una opción cada vez más lejana.

Por cierto, en la SHCP se corre el rumor de que Juan Pablo de Bottom, subsecretario de Egresos, sería uno de los posibles, pero lo que lo tiene a favor, lo tiene en contra, se le menciona como uno de los mejores amigos de los hijos del presidente López Obrador.

Al que están candidateando e incluso él está haciendo cabildeo es Lorenzo Meyer Falcón: ex Sener, ex CRE, actualmente consejero en Pemex con maestría en EU y toda su carrera en energía; un personaje muy cercano a Los Claudios, esos que no quieren nada que huela a Octavio Romero Oropeza; y consideran que entre los buenos oficios del historiador y la experiencia en el área que tiene por su paso en la administración pública podría con el paquete.

Meyer Falcón está en el equipo que trae Alfonso Ramírez Cuellar, Jorge Islas, Víctor Rodríguez Padilla y Fluvio Ruiz

Por cierto, no lo tome a broma, pero se corrió el rumor de que desde el PVEM estaban empujando un par de nombres, uno de ellos era Manuel Velasco, en fin, no se ría por favor.

Buzos

1.- ¿Quién se acuerda de Miguel Ángel Lozada? El otrora todopoderoso ex funcionario de Pemex Exploración y Producción ahora sí ya dejó de despachar en la petrolera, lo último que se supo de él es que es que trabajaba por fuera, que atendía asuntos específicos de la subsidiaria y un día uno de los youtubers del presidente, muy relacionado con el sector petrolero por su trabajo como vendedor de publicidad de una revista, llamado Lord Molécula le puso una rostizada en la mañanera. Luego de eso llegó su retiro.

2.-Este mes Pemex puso en marcha su segunda planta de urea, que se suma a la que ya tenía en operación más otras dos de amoniaco, con lo que da cumplimiento al compromiso de recuperar la producción de fertilizantes que prácticamente había desaparecido. Con estas plantas en operación, las cuales no operaban desde 1999, la empresa productiva del Estado tendrá una producción de 990 mil toneladas de urea al año, con lo cual se dotará a los productores y se atiende el 100% de la demanda del programa. Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, destacó que de un mal negocio heredado han logrado cumplir con el objetivo de contribuir con la soberanía energética, ya que hasta antes de esta administración no se contaba con materia prima para la producción de fertilizantes.