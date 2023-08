Hay un tema que comienza a convertirse en un verdadero problema dentro de Pemex y es el mantenimiento de sus centros productivos, pero no tanto lo que ocurre dentro de la empresa sino lo que pasa con sus contratistas, eso es lo que se sabe y es por lo que la Presidencia de la República le pidió un informe detallado a Pemex sobre lo ocurrido con la plataforma Nohoch-A.

Lo que nos dicen es que desde Campeche le contaron al presidente de varios detalles que hubo en el accidente y, dada la confianza que tiene con el director de Pemex, le habrían encargado una investigación a fondo.

Es un hecho que accidentes como el de la plataforma Nohoch-A fue un problema enorme y que causó un serio disturbio en la sonda de Campeche, en el campo Cantarell que está en pleno declive.

Y lo que nos cuentan no es bueno, nos dicen que dentro de Pemex están revisando bitácoras y tareas que se han solicitado a los diversos puestos de mando y control y resulta, a grosso modo, que hay una probable falla atribuible a uno de los contratistas más importantes de la empresa, de hecho, los únicos que sobreviven en esta etapa tras el cierre de Pemex a la IP: Cotemar que de salir responsables en la averiguación que se está haciendo tendrían que asumir un costo cuyo monto no se ha determinado porque no sólo es la falla y los daños materiales sino los costos secundarios que tienen relación con la caída en la producción.

Las fuentes nos dicen que existe una muy alta probabilidad de que Pemex y Cotemar terminen como empresas enfrentadas en un juicio por las responsabilidades de uno y del otro. Lo curioso del caso es que es el propio director de Pemex quien está alentando llegar hasta las últimas consecuencias.

Según los resultados de las averiguaciones que se solicitaron desde la dirección general de Pemex, Cotemar si bien es cierto fue víctima en el accidente, también sería parte del problema y es un asunto que se mantiene, internamente, en revisión.

Los planteamientos que se hacen desde la torre de Pemex indican que se hicieron las inversiones correctas en la plataforma y además se tienen un trabajo muy completo de mantenimiento, no tienen duda, nos dicen, que estas dos probables causas sean descartadas en la investigación oficial, lo que significa que habría un nuevo responsable y los ojos apuntan a que o hubo un error humano de parte de personal contratistas o Cotemar no cumplió con los trabajos con los que se comprometió.

Las dudas, nos explican, tienen que ver con que Cotemar habría sido la empresa que no siguió los protocolos de seguridad.

Buzos

1.-Le cuento lo que nos dicen en Pemex, según la petrolera, tras la fuga que se registró en uno de los ductos del campo Ek-Balam, el pasado 3 de julio ya se recuperó en su totalidad la capacidad de producción que se perdió en este incidente y, además, para finales de agosto estará renovada la red de 24 kilómetros de ductos con los que opera dicho campo. Cabe señalar que tras el escándalo que se le armó a la petrolera por esto, Octavio Romero, director de Pemex, salió a explicar que no existió un derrame, sino que fue una fuga, como resultado de que la red de ductos llevaba más de 30 años sin renovarse y que inició con esta labor desde el 2022, por lo que, la renovación hará que se garantice su funcionamiento seguro al menos 30 años más sin que se dé una nueva fuga.