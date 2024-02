Ante la debacle, López saca el conejo de la chistera

La situación en el país cada día está peor, la inseguridad escala a niveles nunca antes vistos, el desabasto de medicamentos es evidente a pesar de la costosa mega farmacia, México está al borde de una sequía sin precedentes, los proyectos de López no funcionan, la refinería no refina, en el AIFA no se paran ni las moscas, el tren maya se descompone un día sí y otro también, la aerolínea militar Mexicana viaja sin pasajeros, el país se endeuda aceleradamente y, en materia de corrupción, este gobierno rebasa a todos los anteriores.

En este contexto, la semana pasada fue desastrosa para AMLO. Los audios donde sus hijos resultan ser “coyotes” y traficantes de influencias cada vez son más conocidos y causan indignación en algunos morenistas. Las revelaciones de la entrega de dinero del Cartel de Sinaloa a la campaña de López en 2006 le generó el trending topic con el hashtag #NarcoPresidenteAMLO, que se mantuvo en el primer lugar por más de una semana. Anabel Hernández reveló los vínculos de Salgado Macedonio y su hija Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero, con Arturo Beltrán Leyva. Código Magenta, medio informativo de Nuevo León, reveló conversaciones y fotografías que permiten inferir el uso de dinero del huachicol fiscal en campañas de Morena. La ex directora de la 4T de Notimex, Sanjuana Martínez, dio a conocer audios del Jefe de Prensa de López dando instrucciones para reprimir laboralmente a trabajadores de la agencia de noticias. La Alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, denuncia la posible intervención del narco en campañas a favor de Morena y el partido decide expulsarla. El lunes se realizó un bloqueo de carreteras por parte de transportistas en todo el país cansados de los robos, asesinatos y extorsiones por parte del crimen organizado. En la tierra del Presidente, Tabasco, dos bandas del crimen organizado se disputan el control.

Tal vez la peor noticia para Obrador es que la campaña de su candidata, Claudia Sheinbaum, no crece, resulta ser una candidata aburrida, mal encarada y sin iniciativa que está realizando una campaña alejada de la gente, en sus mítines no hay espontaneidad, solo acarreo descarado, su imagen se deteriora y Xóchitl ha retomado su impulso original. La estrategia de comprar encuestas al principio para dar como ganadora a Claudia y generar la percepción de que ya no había nada que hacer, ya no funciona.

Ante este desastroso escenario, el Presidente, haciendo gala de sus dotes de engañabobos, presenta un paquete de reformas constitucionales con el único propósito de distraer a la gente, tener a la sociedad hablando de sus locuras y usarlas como material de campaña para las elecciones. No vale la pena dedicar mucho espacio a su trampa, digamos de forma general lo siguiente:

Usando su distorsionado conocimiento de Historia de 4to de primaria, López acusa a 30 años de neoliberalismo de la situación actual del país (del gobierno de De la Madrid a Peña Nieto). Resulta revelador que AMLO quiere regresarnos al pasado inmediato de esos gobiernos, o sea, a la época de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, a ese país que ya nadie quiere, de autoritarismo, poder unipersonal, demagogia, populismo, opacidad, sin libertad de prensa y respeto a los derechos humanos. Sin considerar el aumento del déficit y de la deuda pública de este año, propone varias iniciativas que elevan considerablemente el gasto público, por ejemplo: aumentar el número de becas, servicios de salud a todos los mexicanos, asegurar a policías, guardia nacional, maestros y médicos con un ingreso mínimo equivalente al salario promedio del IMSS y garantizar pensiones a los trabajadores con el último salario. Al Sr de Palacio se le olvida que ya no existe espacio fiscal para más gasto, para ser viables, estas reformas tendrían que acompañarse de un significativo incremento de impuestos. El embustero del Presidente pretende engañar diciendo que establecerá un “fondo semilla” de 64 mil millones de pesos para costear el incremento de las pensiones, pero es una distracción para justificar la desaparición de organismos autónomos. Es una gran mentira, ¿quién con dos dedos de frente pensaría que esa cantidad es suficiente si hoy en día tenemos un gasto de 2 BILLONES de pesos en pensiones?. Resulta demagogia pura cuando no establece una fuente de financiamiento concreta y duradera para sufragar este gasto en el futuro. Estas propuestas también le sirven para “curarse en salud”. Ante su fracaso o inacción en temas sensibles como la falta de agua en varias ciudades o el desastre del Sistema de Salud, de forma demagógica, López trata de mostrar sensibilidad, que en cinco años no ha tenido, proponiendo cambios legales

En síntesis, AMLO está presentando reformas para que la gente se distraiga y no hable de su corrupción y fracaso. Hace propuestas que pueden resultar muy populares, pero inviables, que servirán para ganar apoyo a sus verdaderos objetivos: desaparecer los contrapesos institucionales que representan los órganos autónomos y la SCJN; mantenerse haciendo campaña estos meses de forma tramposa y tratar de ganar una mayoría legislativa para su partido instaurando un régimen antidemocrático.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación