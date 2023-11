Argentina: cirugía sin anestesia 

Por Sofía Pacheco Niño de Rivera





La llegada de gobiernos radicales al poder parece un eco que retumba en casi todos los rincones del planeta, y ahora es Argentina la que le da cabida a un gobierno ultra. La derecha convencional no tiene nada que ver con las propuestas que Javier Milei, presidente Electo de Argentina, está decidido a implementar cuando llegue a la casa rosada.

Definitivamente resulta una victoria asombrosa que deja un sinfín de moralejas sobre el comportamiento electoral y las campañas políticas. A pesar de que las encuestas favorecían en gran medida a Sergio Massa, su principal contrincante en estas elecciones, Milei toma la batuta de la Presidencia arropado por casi 15 millones de votos, 12 puntos por arriba de Massa aun cuando este había triunfado en la primera vuelta de las elecciones.

Todo puede cambiar y los mensajes que se entregan en campana valen y pesan lo suficiente para redefinir el rumbo de un país incluso hasta el mismo día de la elección. A Milei, un hombre que hace apenas dos años se estrenó en el espacio político, que lleva motosierras a sus mítines y cuyo lema es “no vengo a entrenar corderos, vengo a despertar leones”, la carta de la autenticidad le funciono y lo llevo a ser el presidente electo con más votos desde que Argentina regreso a la democracia hace 40 anos.

La autenticidad de un candidato conecta y resuena con la base electoral. La gente no quiere un político intachable, el votante prefiere un postulante genuino aunque no resuene con sus causas, porque realmente los ciudadanos votan “continuidad o cambio”, mientras que los políticos en ocasiones no presentan proyectos consistentes con ideologías, y por ello hoy no ganan las ideologías, triunfan o pierden las fórmulas únicamente. Así, el fenómeno Milei vuelve inimaginable que un personaje como el ascienda a la Presidencia.

Se voto Milei como sinónimo de cambio, independientemente si este cambio implica mejoría automática o desafíos. Los argentinos saben que es someterse a una cirugía sin anestesia, donde el remedio puede doler, pero están dispuestos a intentar una solución. Una solución que sea distinta a la que el oficialismo les planteo, y que Massa les propuso con tibieza.

En muchas partes del mundo, especialmente en América, la gente vota contra el status quo o el establishment. Al parecer el free-trial que los ciudadanos regalan con su voto al candidato expira al acabar el primer periodo de gobierno, así que si los gobiernos, aunque sea por estrategia de mantenimiento de poder deberían esforzarse más por materializar promesas de campaña y asegurar una continuidad de su partido en el gobierno.

El dolor que sufrirá el pueblo de Argentina también ocurrirá porque la ruta de Milei hacia el poder no estará pavimentada con tabiques de gobernabilidad. Actualmente, cuenta únicamente con 38 de 257 escaños en la Cámara de Diputados y 7 de 72 asientos en el Senado, La Libertad Avanza (Partido de Milei) tendrá que hacer una labor titánica para generar que sus proyectos trasciendan en el Legislativo. De lo contrario, gobernará por decreto de necesidad y urgencia, lo cual tendrá un gran costo político para el con altas probabilidades de una revuelta social.

Sofía Pacheco Niño de Rivera es Licenciada en Relaciones Internacionales. Se graduó de la Universidad Iberoamericana y se ha especializado en derecho internacional y comercio exterior. Durante su carrera ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Dirección General para Naciones Unidas y se desempeñó como Directora de Asuntos Internacionales y Normalización en la Secretaría de Economía, participando en la negociación de múltiples acuerdos comerciales de México, principalmente el TMEC. Durante su paso por el Gobierno también fungió como Parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México coordinando la Comisión de equidad de género. Actualmente se desempeña como Secretaria de Asuntos Internacionales en la Red Nacional del PRI y Secretaria Ejecutiva de la COPPPAL Juvenil. Participa como analista internacional en medios de comunicación y es asociada del PJ COMEXI.