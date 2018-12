Así lo dice La Mont | Inhabilitación JREH

Durango, capital: En enero el IEPC inicia el proceso de elección para renovar los 39 cabildos duranguenses de los cuales la capital, Gómez Palacios, Lerdo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero definen la elección estatal. En el caso del ahora suspendido edil citadino, José Ramón Enríquez Herrera enfrentaría a lo que calificó como mafia política estatal integrada ex gobernadores quienes propiciaron la irrupción de la delincuencia organizada.

Origen: En la búsqueda de su reelección JREH debía superar tres litigios derivados de su asistencia a un simulacro de protección civil, la campaña vs cáncer de mama y rehabilitación del Mercado Gómez Palacios que si bien fueron atendidos por la sala regional y Superior del TEPJF al final fueron devueltos a la LXVII legislatura. Sin embargo, en la perspectiva de JREH existen razones para que su nombre no aparezca en las boletas electorales en el próximo lustro: la reelección edil y gobernador 2022.

Causa: No fue fortuita la animadversión a JREH pues en la LXVII hay “diputados de consigna” quienes esperaban la instrucción de los gobernantes del caos para inhabilitarlo. Esta pugna surgió en septiembre 2003 cuando el galeno JREH inclinó la balanza en favor del ex edil citadino quien se alzó con la victoria en la interna del PRI. Durante el decenio 2006-2016, la capital y entidad sufrieron una inédita espiral delincuencial cuyo epicentro fue la balacera del sábado 5 de junio 2010 cuando el controvertido secretario de Seguridad Pública, Valentín Romano fue emboscado en el Club de Tenis Guadiana.

General VR: Según un exagente (EPOC) en retiro, Joe Herbert Anderson quien a las 10:30 am de ese sábado se encontraba en la sala de fiestas de ese club, mientras los hijos adolescentes de dos ex gobernadores practicaban tenis con una maestra particular y ex diputada federal, un comando armado integrado por 20 sujetos tomó la calle que en ese momento conducía a la puerta de acceso del Club lo cual propició la fuga del General VR quien incluso saltó un barda de 1.5 metros. La pregunta es ¿los sicarios buscaban a los hijos o al militar?

¿Regresarán?: Ante una mala elección de los citadinos y duranguenses de los 38 cabildos restantes, Durango restituiría a la decena trágica de fosas clandestinas en la capital donde se descubrió incluso el cadáver de un diputado local quien pese a contar con la constancia de victoria fue levantado en la región de tepehuanes por el único delito de derrotar al candidato oficial. A siete meses de la nueva contienda local ¿A quiénes beneficia la inhabilitación de JREH? Solo a los usufructuarios del caos que van por la capital, Gómez Palacios y Vicente Guerrero