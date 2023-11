Cibnor, pionero en la implementación de Programa de Mentorías para Mujeres Científicas en BCS

Por: Laura T. Guzmán Villanueva (Cibnor, Unidad Guerrero Negro y Unidad La Paz)

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) es una institución con una cultura de equidad de género demostrada e interesada en contribuir a la formación de generaciones de científicos y científicas.

Sin embargo, a nivel mundial, es bien conocido que la presencia de las mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (un grupo conocido como STEM, por sus siglas en inglés) es especialmente baja; aumentar la participación de las mujeres en esta área es fundamental para cerrar brechas de género en las universidades y los lugares de trabajo.

No obstante, México no está preparando a sus estudiantes, especialmente a las mujeres, para un mercado de trabajo relacionado a estas áreas. Además, en nuestro país, aunque no existen registros administrativos detallados que permitan analizar la brecha salarial por nivel de puesto (fuera de la Administración Pública Federal), la información disponible dibuja un panorama en estas carreras con diferencias marcadas entre sexos.

Por lo anterior, nuestra institución, en conjunto con la asesoría y subvención del Consejo Británico, ha iniciado la implementación de un Programa de Mentorías hecho por mujeres y para apoyar mujeres.

En el Cibnor, para el desarrollo de este Proyecto estamos involucradas cuatro mentoras científicas certificadas por el Consejo Británico: las doctoras Ana Reyes, Alejandra Rivera, Regina Elizondo y Laura Guzmán; además, como una pieza clave participa la doctora Alejandra Nieto, responsable de la Formación de Recursos Humanos y Posgrado

Crédito de la Figura 1. Siguiendo la dirección de las manecillas del reloj: doctora Ana Reyes, doctora Regina Elizondo, doctora Crisalejandra Rivera y doctora Alejandra Nieto, todas ellas colaboradoras del Programa de Mentorías del Cibnor.

¿Qué buscamos con este Proyecto de Mentorías?

Nuestro propósito es fortalecer la inclusión y el avance de las mujeres en la ciencia, al capitalizar la experiencia de científicas consolidadas que serán formadas como mentoras certificadas por el Consejo Británico para apoyar a mentees, en este caso, estudiantes de posgrado o jóvenes investigadoras que deseen el acompañamiento de mentoras.

¿Qué beneficios se obtienen en una relación de mentoría?

En una diada mentora – mentee, ambas aprendemos. Esta relación de iguales pretende incidir en la resolución de problemas y obtención de metodologías para alcanzar metas en nuestro trabajo científico, desarrollar habilidades blandas de liderazgo, ayudar a la enseñanza de estrategias para contribuir a la creación de una cultura de equidad, fortalecer la inclusión y el avance de las mujeres en la ciencia.

¿Por qué realizar un Programa de Mentorías?

Existen pocos Programas de Mentorias en Baja California Sur, y aunque no estamos solas, todas las académicas que estamos en este Proyecto, somos pioneras del cambio, uno dirigido hacia una cultura de equidad, diversidad e Inclusión de mujeres en áreas STEM.

Con este mensaje, nosotras queremos visibilizar nuestro Programa de Mentorías y su importancia; queremos invitarte a que te reinventes, que te unas a esta propuesta (primera fase), para que seas parte del cambio y participes a través de las convocatorias que muy pronto estarán disponibles en diferentes medios.

¿Cómo han sido nuestros caminos en nuestra carrera científica sin el apoyo de mentores y mentoras? ¿Cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones de mujeres en su desarrollo en el área científica?

Agradecimiento

Al Consejo Británico en México, Departamento de Difusión y Divulgación, por su apoyo a esta iniciativa.

Autora

La doctora Laura T. Guzmán Villanueva es Investigadora por México, adscrita al Programa de Acuacultura y responsable técnica del Programa de Mentorías para Mujeres Científicas en BCS en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), Unidad Guerrero Negro y Unidad La Paz.

Contacto: maestra Cinthya Castro en el correo: ccastro@cibnor.mx

Crédito de las ilustraciones

Fotografías proporcionadas por la autora

***

Con esta entrega, ¡el blog México es ciencia llega a las 250 publicaciones!

Agradecemos profundamente el apoyo de Alejandro Jiménez, coordinador nacional de Opinión en la Organización Editorial Mexicana para lograr este hito en la divulgación de la ciencia, así como al público que nos lee cada semana.





El blog México es ciencia está en Twitter, https://twitter.com/MexicoesCiencia y en

Facebook, https://www.facebook.com/mexicoesciencia. ¡Síganos!