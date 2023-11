Desaforada | Afores quieren cobrar más ¿en serio?

En los siguientes días la Corte resolverá si el tope de comisiones que se impuso a las afores de 0.57% es inconstitucional o no. Esto a raíz de los amparos que emitieron afores como Sura, Azteca, Coppel y Principal.



Me llamó la atención que estas afores fueron las que se ampararon, pues estas administradoras han sido de las que más han cobrado a los trabajadores por administrarles su ahorro para el retiro, aunque ello no signifique que recibirán una pensión digna.

La comisión que cobraba Coppel en 2008 era de 3.30% sobre saldo; Principal tenía una comisión de 2.11%; mientras que Azteca cobraba 1.96% y Sura 1.74% sobre saldo.

Estas comisiones se fueron reduciendo de manera gradual, pero muy gradual, porque diez años después la comisión de estas afores seguía arriba de 1%. En 2018, Coppel cobraba 1.08%; Principal 1.07%; Azteca 1.08% y Sura 1.02%.

En este espacio expliqué que cuando nacieron las afores, tenían tres formas de cobrar la comisión: sobre saldo, aportación y mixto. De 1997 a 2008, las afores se capitalizaron de las comisiones que cobraban a los trabajadores, y lo hicieron de la manera en que mejor les convenía.

Después se hizo una reforma en 2008 y se estableció que todas las afores debían cobrar sobre saldo. Muy conveniente porque en una década el ahorro de los trabajadores creció y también había más personas con afore.

Con la reforma que se aprobó a finales de 2021, las Afores quedaron topadas en el cobro de comisión que hacen a los trabajadores. Según la propuesta, las afores deberían cobrar en promedio 0.57% sobre saldo a cada trabajador, la iniciativa dice que este nivel está basado en el promedio que cobran otros fondos de pensiones en Estados Unidos, Colombia y Chile.

En este año Sura, Azteca y Principal cobraron 0.57% y Coppel 0.56%.

En efecto, esta implosión no les gustó nada a las Afores, e incluso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dijo que era injustificado este tope porque el sistema mexicano no era comparable con los de EU, Colombia y Chile.

Sin embargo, para el ahorro de los trabajadores puede significar algo bueno que no se ensañen con el cobro de comisión considerando que en los últimos diez años el rendimiento promedio anual ha sido de solo 1.51% , según el último informe de la Consar.

Y si bien, estas afores dirán que no es correcta la imposición de comisión porque no beneficia la competencia, ¿por qué no se han puesto a competir con base en los rendimientos que dan?





