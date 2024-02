Desaforada / Pacto de reinas 

Una vez más Oxfam publicó su reporte sobre las personas más acaudaladas del mundo y tristemente ya no es sorprendente que toda la riqueza que se genere a nivel mundial quede en manos de una población pequeña y que de ese mínimo universo no figuren las mujeres.

Por siglos hemos vinculado la riqueza, el éxito y la abundancia con un hombre, porque así se creó y se mantiene el sistema capitalista. Así como la religión creó la idea de un ser o espíritu omnipresente, el capitalismo creó una mano invisible que mueve el mercado y hace que “funcione la economía” (seguro es un una mano masculina).

A nivel mundial, desde 2020, la riqueza de los cinco hombres más acaudalados del mundo se ha duplicado. Y siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen a un director general o su principal accionista es un millonario, refiere el reporte de Oxfam.

En el caso de México se presentó el informe El monopolio de la desigualdad: cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual. ¿Y adivine quiénes concentran la riqueza de este país? En efecto, otra vez, Carlos Slim Helú se mantiene como el hombre más rico de México. Su riqueza es mayor a la de los otros 13 hombres más ricos en conjunto.

Si se considera la fortuna de Slim junto con la de Germán Larrea -otro hombre rico- creció 70 % durante los últimos cuatro años, hasta representar casi seis de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país.

En México, una mujer emprendedora en la formalidad apenas logra ingresar 9,535 pesos mensuales, de cuerdo con el Imco.

En 17 páginas, Oxfam hace este riguroso trabajo, pero ¿qué cree? En ninguna página se menciona la palabra “mujer”. No estoy juzgando el trabajo de Oxfam, sólo estoy señalando la manera tan tajante en la que se desvincula al lo que Simone de Beauvoir llamó “el segundo sexo”. El segundo sexo al que se le sigue invisibilizando como si no apotara al crecimiento y desarrollo del país.

Me parecen increíbles los estudios de Oxfam, pero ojalá, cuando hable de proponer impuestos a los más ricos, lo haga con perspectiva de género. Que no se le olvide que no es el mismo camino que una mujer rcorre para si quiera obtener un ingreso como el de un hombre que tiene más probailidades de ser millonario.

Por eso, quiero aprovechar este espacio para hablarles de Pacto de reinas, un videopodcas en el que se plantea cómo nos trata la economía a las mujeres.

Somos más del 50% de la población y seguimos sin tener realmente un poquito de esa riqueza y cuando una logra tener esa probadita (por meritocracia o de manera orgánica), es tratada como si hubiera tenido el mismo camino que un hombre.

Queremos escuchar a esas mujeres que están en busca de su autonomía económica, y de quienes la tienen cómo la mantienen y las barreras que enfrentan a diario, porque la lucha por la equidad de género, créame, es casi como un deporte extremo. Por eso queremos hacer un pacto con ellas, para que sepan que no están solas y nos apoyaremos.

