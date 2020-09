Lo conocen como El Licenciado. Se llama Dámaso López Núñez y ronda los 53 años de edad. Fue acusado por el delito de narcotráfico y está bajo custodia de Estados Unidos. Fue uno de los hombres más cercanos de Joaquín El Chapo Guzmán y en 1999 trabajaba en la penitenciaría federal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Ahí comenzaron a trabajar juntos. Este es el fragmento de un interrogatorio, durante el juicio del poderoso narco mexicano en Brooklyn, a propósito del cierre de esa cárcel.

—¿Qué posición tenía en esa prisión?

—Fui Subdirector de Seguridad y Custodia.

—¿Y cuáles eran sus responsabilidades en ese rol?

—Era el responsable de la seguridad interna de la penitenciaría.

—Como subdirector, ¿estaba familiarizado con el diseño de la prisión?

—Sí.

—¿Cómo estaba distribuida la prisión?

—Había ocho unidades de seguridad diferentes, un área de observación y clasificación de reclusos, un pequeño hospital, un área para conductas especiales, y el área gubernamental.

—¿Quién controlaba las puertas de esas ocho unidades de seguridad?

—Personal bajo mi control.

—Ahora, mientras estaba trabajando en esta prisión, ¿el acusado estaba ahí?

—Sí.

—De acuerdo. ¿Tenía algún contacto con él mientras estaba ahí?

—Sí.

—¿Qué tipo de contacto?

—Me mandaba algunos pedidos como zapatos, un cambio de ropa.

—¿Aproximadamente cuántos pedidos recibió del acusado?

—Algunos, unos cinco o seis, aproximadamente, que yo recuerde.

—¿En algún momento, tuvo oportunidad de reunirse con el acusado?

—Sí

—¿Y qué se discutió en la reunión?

—En esa ocasión, mi compadre me pidió que lo ayudara para que una de sus esposas pudiera entrar, Griselda.

—¿Y discutió con el acusado, por qué necesitaba su ayuda para meter a la esposa en la prisión?

—Sí, porque por ese entonces, una esposa de mi compadre ya estaba entrando, su nombre era Alejandrina, y ella ya había sido autorizada para entrar por el Consejo Técnico de la penitenciaría, entonces para que la señora Griselda pudiera pasar, tendría que hacerse de manera clandestina o borrar a Alejandrina de los registros y registrar a Griselda.

—¿Aceptó ayudar al acusado con eso?

—Sí.

—Tiempo después, ¿conoció a Griselda por otros nombres?

—Años después, escuché que la llamaban Roke.

—¿El acusado le pidió más cosas mientras estaba trabajando en la prisión?

—Sí.

—¿Qué le pidió?

—Mi compadre quería tener un teléfono con él.

—¿Y le cumplió la petición?

—Sí.

—¿Tuvo alguna conversación más tarde sobre el teléfono con él?

—Sí. Recuerdo que mi compadre me mencionó después que podía checar sus e-mails por ese teléfono.

—A cambio de cumplirle esos favores al acusado, ¿recibió algo a cambio?

—Sí.

—¿Qué recibió?

—Dinero.

—¿Cuánto?

—No recuerdo exactamente, pero en una ocasión me dio 10 mil dólares. Cuando necesitaba algo, se lo pedía y él me lo daba. En una ocasión, me ayudó con los gastos de uno de mis… uno de mis hijos que había estado en un accidente, y también me dio… mi compadre también me dio una casa de regalo.