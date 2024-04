El Espectador / Teléfonos de Huawei reciben la peor reseña

Los youtubers, influencers, redactores web y algunos reporteros de la casi extinta fuente de tecnología de los diarios y revistas tradicionales rápidamente comenzaron a reseñar el Mate 60 de Huawei el año pasado, pues se consideraba el producto más avanzado de la gigante china que encabeza Ren Zhengfei. Los reviews no pasaron de las frases gastadas para describir una cámara y sus fotos, y de pasada hablaron de su gran pantalla. Claramente algunos reseñadores en América Latina, ni siquiera tuvieron el dispositivo en la mano, simplemente le dieron la vuelta a algún comunicado para llenar espacios y meterse en la conversación de las redes sociales, cortesía de los amistosos encargados de relaciones públicas de la empresa enemiga del gobierno de Estados Unidos.

Apenas la semana pasada, Huawei comenzó a vender dos modelos más de alta gama, de su serie Pura 70. Lo que llama la atención de los observadores políticos y clavados en la guerra tecnológica, es el chip que se lanzó con el Mate 60 y ahora con los Pura. En esta ocasión, como casi siempre, las reseñas destacaron el “diseño elegante” de los equipos y las “cámaras avanzadas”. Desde el lado de la narrativa de negocios de los chinos, lanzar el Mate 60 el año pasado tenía que representar un acto de rebeldía, una forma sutil, sin fiestas de por medio o lanzamientos globales con estrellas del tamaño de Taylor Swift, para decir que las amenazas del gobierno estadounidense los tiene sin cuidado. Igual que los bloqueos.

El chip es la clave de todo.Tras su lanzamiento, los observadores del mercado especularon que el Mate 60 Pro era compatible con el estándar de comunicación 5G de alta velocidad y que el semiconductor fabricado en China utilizaba tecnología de 7 nanómetros. Dado que estos semiconductores previamente sólo eran fabricados por grandes fabricantes de chips en Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos, se pensaba que las empresas chinas tendrían dificultades para desarrollarlos. Pero los chinos demostraron desde el año pasado que las sanciones impuestas por Estados Unidos a los fabricantes de chips, para que no les vendan, desde 2019, fueron superadas rápidamente.

La semana pasada, de acuerdo con una nota de Reuters, Eric Xu, presidente en funciones de Huawei, declaró en un foro celebrado en Shenzhen que la empresa también tiene previsto lanzar un smartphone Mate 70 este año. “Las versiones Pro y Ultra del Pura 70 estaban disponibles el jueves, mientras que las versiones Plus y básica empezarán a venderse el 22 de abril. Los teléfonos se agotaron en la tienda oficial en línea de Huawei apenas un minuto después de iniciarse las ventas, y cientos de seguidores de la marca hicieron cola en las tiendas Huawei de Pekín, Shanghai y Shenzhen”.

Pero este fin de semana la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo que el chip del Mate 60 no es tan avanzado como los procesadores estadounidenses.

"Lo que me dice es que los controles de exportación funcionan, porque ese chip no es ni de lejos tan bueno (...) está años por detrás de lo que tenemos en Estados Unidos", declaró en el programa 60 Minutes, citada por Reuters. "Tenemos los semiconductores más sofisticados del mundo. China, no".