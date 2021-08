El regreso a la escuela en el mundo

Durante los primeros meses de la pandemia prácticamente todos los países del mundo cerraron sus escuelas. De acuerdo con la UNESCO, en marzo de 2020 estaban cerradas el 82% de las escuelas del mundo, lo que provocó que casi 1,500 millones del estudiantes migraran a la educación a distancia o en línea, o en el peor escenario se quedaran sin clases. Ahora 18 meses después, solo 8 países continúan sin actividades escolares presenciales lo cual impacta a 31 millones de alumnas y alumnos.

Naciones como Burundi, Turkmenistán, Tayikistán y Bielorrusia fueron los únicos que no cerraron escuelas en ningún momento de la pandemia. Mientras que países como Perú, Venezuela, Honduras, Panamá, Surinam, Camboya, Sri Lanka y la Isla de Montserrat, continúan sin clases en las aulas después de más de 60 semanas, lo que repercutirá académica y socioemocionalmente en sus estudiantes.

La realidad es que no hay una fórmula mágica para la reapertura de escuelas. Ejemplos como Corea del Sur e Israel nos han demostrado que las aulas se han abierto y cerrado meses, semanas o días después de la reapertura. Asimismo en países europeos se han modificado los protocolos sanitarios que cada vez se actualizan conforme se va descubriendo más información del virus: por ejemplo, en 2020 los planteles educativos que reabrieron tenían tapetes sanitizantes; hoy se ha demostrado que esta medida no funciona en lo absoluto y lo más eficiente es la ventilación. También se han mejorado los planes de contingencia en caso de contagios; al principio se cerraba toda la escuela y ahora se aíslan ciertos grupos o únicamente a las personas que tuvieron contacto.

Los sistemas educativos nacionales no aguantan tanto tiempo con las escuelas cerradas. Muchos estudios nacionales e internacionales urgen a regresar a los salones de clases, por lo que es de la mayor conveniencia el retorno lo antes posible, con las medidas sanitarias para cuidar de nuestros docentes y estudiantes. No es ninguna necedad, es una necesidad mundial que no es exclusiva de un solo país.

En México regresaremos en unas semanas a las aulas, y lo haremos como se ha reiterado con todo el personal educativo vacunado, lo cual en Latinoamérica solo se dio en Chile y México, así como en algunos países asiáticos. Asimismo, en la Ciudad de México ya se encuentran vacunados más del 80% de los mayores de 18 años, por lo que pronto todos los adultos de la capital se encontrarán inmunizados. Este escenario, nos permitirá regresar el 30 de agosto de forma presencial, ordenada, responsable y cauta, siempre cuidando el interés superior de nuestras alumnas y alumnos. XXXTwitter: @LuisH_Fernandez