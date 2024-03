El tren maya destruye al ecosistema

El Presidente López Obrador está terminando su sexenio dejando en todas las obras en las que ha invertido el erario público y la mayor deuda de lo que va del siglo, un desaseo que no resistirá la evaluación cuando sea posible conocer cómo fueron sus obras magnánimas diseñadas, fundadas y construidas. En el caso del Tren Maya, su resultado dista mucho de cumplir con la argumentación esgrimida en los decretos que fue aprobando para irse quedando con los terrenos de los cinco estados por donde pasa esta obra.

Expropiar presionando sin tomar la opinión a quienes se afectó por la construcción de esta obra, es inadmisible. Pero hacerlo sin tomar en cuenta la opinión científica de las y los especialistas ecologistas es criminal. Porque destruir el hábitat de miles de años de la península de Yucatán es a todas luces ilegal. En primer lugar el FONATUR debió elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental que la SEMARNAT evaluaría, en base a estudios técnicos sobre el impacto a todas las zonas protegidas de la mayor diversidad del mundo. Es obvio que este impacto señalaría los riesgos y la negativa a la construcción de los 1,460 kilómetros de construcción que atraviesas las Reservas de Sian Kaan y Calakmul. Si usted conoce esta zona sabrá de lo que se habla, el segundo pulmón de continente después de la Amazonia. Esta obra es el gran negocio no solo para quienes ya están construyendo la infraestructura hotelera, sino los negocios de los amigos de los hijos del Presidente como ha sido evidenciado por Latinus.

Dos hechos no pueden dejarse de lado: la valiente interpelación del ambientalista José Urbina quien en el evento de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo, le exigió que se apersone al tramo 5 del tren maya para que constate el ecocidio. Ella como científica, no podría no darse cuenta del desastre ecológico y medioambiental de consecuencias irreparables, cómo se está afectando los cenotes y el sistema de cavernas más importante del planeta. Pero la candidata oficial ignoró el reclamo, así como ha ignorado las diversas invitaciones para que conozca este terrible desastre provocado por esta construcción.

El otro evento tiene que ver con la visita de los Reyes de Suecia a la península de Yucatán y la invitación oficial para que hicieran un recorrido en el tren maya, sin embargo el Rey y la Reina desestimaron subirse al tren por las críticas de las organizaciones ambientalistas como lo informó una nota periodística en Suecia.

Sirva este artículo para reconocer a los colectivos integrados en “Selvame del Tren” quienes han demostrado una gran valentía en su perseverancia para en primer lugar advertirnos de este crimen ecológico. Solo en el tramo 5 sur, han sido derribados según calculan por la densidad de árboles por hectárea, 8.7 millones de arboles.

Todos los reclamos fundados que estos colectivos han hecho desde que López planeó y comenzó la ejecución de la obra, han encontrado oídos sordos. El Tren Maya se construye como un proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turístico emblema de este sexenio, que pretende incrementar el desarrollo sostenible de esta zona; en la realidad lo que será es lo que las y los ambientalistas han estado demostrando con videos y fotos: una destrucción del medio ambiente impulsada con alevosía y de forma intencionada. Un caprichito que será muy costoso no solo país, sino al planeta; es un daño a la humanidad.