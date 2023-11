Elizabeth y Xóchitl: para corregir el rumbo

Elizabeth Velazco, migrante originaria de San Francisco del Rincón, Guanajuato, es la primera mexicana en la historia en formar parte de la Cámara de Representantes de Colorado. Además de ser un ejemplo de entereza para sus familiares y amigos, Elizabeth tiene algo en común con Xóchitl Gálvez Ruiz: las dos son una promesa de un mejor futuro para México.

Elizabeth dejó su tierra con la esperanza de trascender y hoy lo hace desde la cúpula política del país más poderoso del mundo. Elizabeth, así como los “170 millones de mexicanos sólo separados por un río” (como dice Xochitl), tenemos sueños, talentos, y, sobre todo, las agallas de sacar adelante a nuestros seres queridos. Y ese mismo compromiso que demostró Elizabeth al confiar en sus sueños de un mejor futuro, en el que ella fuera parte activa, tiene el mismo ímpetu con el que Xóchitl se registró como precandidata de los partidos PRI, PAN y PRD, del Frente Amplio por México. Hoy, ambas, como todos los mexicanos (sin importar lugar de residencia), hemos construido lo más importante que tenemos como nación: lazos de hermandad que trascienden fronteras y que, de proponérnoslo, podemos corregir juntos el rumbo de México.

En artículos pasados les he hablado del momento histórico que vivimos y del gran impacto que pueden (y deben) tener nuestros paisanos que radican en el exterior. Para darnos una idea de la magnitud que tienen los migrantes en Estados Unidos, según un reporte de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de la Unión Americana es descomunal e imparable. El reporte muestra que los latinos tienen el tercer crecimiento más rápido del PIB entre las diez economías más grandes del mundo desde el 2010. Además, el estudio afirma que, si sumáramos el PIB Latino con el PIB de México, se generaría una zona económica que ocuparía el tercer lugar a nivel mundial. ¿Se imaginan el impacto que tendrían nuestros paisanos ahora que estamos sumergidos en una crisis sin precedentes o en catástrofes tan devastadoras como la que ocurrió en el Estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis? ¡Sería histórico el papel de nuestros migrantes!

Pero la trascendencia de los migrantes también es decisiva en la política de EU. Según el Centro de Investigación Pew, en las últimas elecciones presidenciales de la Unión Americana del 2020, tuvieron la oportunidad de votar 32 millones de latinos, siendo la minoría étnica o racial con más peso en la contienda electoral. Este número de votantes latinos fue 15% más en comparación con las elecciones presidenciales del 2016, proyectándose, además, que para la próxima contienda del 2024, serán aproximadamente 36 millones de latinos los que podrán votar. Lo revelador de estos números es que el 46 % de estos posibles votantes residen en dos de los estados clave de quienes ganan las elecciones en Estados Unidos: California y Texas. Y si lo vemos desde otra perspectiva (la nuestra), son estados con un gran número de migrantes mexicanos que también, si así lo deciden, podrían hacer valer su voto para las elecciones presidenciales de nuestro país en junio del 2024.

En este punto les pido que reflexionemos. Hemos visto con números, testimonios, historias y con propios familiares o conocidos migrantes, que nuestros paisanos en el extranjero son motores de cambio. Lo hacen con sus remesas para que no falte nada en sus hogares y para mejorar a sus comunidades de origen. Y esa energía inagotable con la que vencen todos los obstáculos que enfrentan, es la que puede marcar la diferencia en el 2024. Al firmar su registro como precandidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl también hizo un llamado de unión, en el que cabemos todos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de acompañarla a una gira por la Unión Americana en la que trabajó, incluso, en la pisca de fresa con jornaleras agrícolas mexicanas que radican en el estado de Florida (en contraste con la aspirante oficialista que se encerró en un teatro y no permitió cuestionamientos de la prensa sobre el abandono en el que están los migrantes por parte del gobierno federal). Además, Xóchitl se reunió con líderes migrantes de distintos estados de la república para escucharlos y sumarlos a esta lucha que, desde este 8 de noviembre, en que oficialmente quedó registrada, ya no tiene vuelta atrás.

Pero este llamado también tiene carácter histórico — a todos nos urge tener un país estable, en paz y con oportunidades de desarrollo por igual. Por esta razón, una de las acciones más poderosas que pueden realizar los migrantes por México es votar en las próximas elecciones del 2024. No hay pretexto ya que se podrá hacer de manera electrónica. Importante: antes deben registrarse en https://votoextranjero.ine.mx y hacer valer este derecho. (¡Toma tres minutos!)

Hoy, somos testigos de historias como la de Elizabeth Velazco que hizo lo que pocos pensaban. “Vale la pena luchar por lo correcto…”, dijo en una entrevista, alentando a nuestros paisanos a seguir trascendiendo. Ese llamado es el que hacemos desde el Frente Amplio por México para pelear por nuestros seres queridos y por nuestro país. ¿Vale la pena registrarse y votar? ¡Yo pienso que sí!





Coordinador Nacional de Acción Migrante

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

Facebook @juanhernandez.org

Twitter @JuanHernadezS