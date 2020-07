Entre piernas y telones | El rincón de la cana al aire

Si es cierto que el 7 es el número de la suerte, Susana Alexander debe estar más que feliz, pues este 3 de julio llegó precisamente a la edad de 77 años, y a juzgar por la celebración que tuvo, está más plena, satisfecha, entera y animada que nunca.

Sí, este viernes Susana, o la señora Alexander, como prefieran llamarla, tuvo una fiesta sorpresa que congregó a sus familiares, amigos, admiradores y público en general que, a través de la tan de moda plataforma Zoom, se sumaron a la reunión que semanalmente tiene la actriz y directora para contar historias, leer poesía, y platicar con la gente que busca un remanso en medio de esta situación tan extraña que estamos viviendo.

El rincón de la cana al aire es el título con el que Susana ha bautizado a esta experiencia que, como bien lo dijo Mario Iván Martínez durante el festejo, es una muestra más del incansable espíritu y actitud propositiva con los que esta talentosa artista ha manejado su carrera entera.

Cómo olvidar que Susana ha recorrido en varias ocasiones el país entero llevando sus espectáculos unipersonales hasta los pueblos más recónditos en los que se han escuchado los poemas, cuentos, cartas, relatos, proverbios que ella ha agrupado de manera temática, en inolvidables montajes como Bailepoemando, Si me permiten hablar, Suya afectuosamente, Las mujeres no tienen llenadero, La muerte me pela los dientes, y otros muchos.

En televisión, por la radio, en teatros, plazas públicas, en ferias del pueblo, y ahora por internet, Susana no discrimina espacios para acercarse a la gente, especialmente como ella dice “a la de su rodada”, que ahora está descubriendo la maravilla de las conexiones a distancia.

Por ello, cada viernes desde hace un mes, Susana Alexander abre El rincón de la cana al aire al que llegan invitados de muy diversos puntos del país, e incluso del extranjero.

La cita es a través de Zoom, los viernes de 11:00 a 12:00 horas, y cada sesión es un disfrute, pues a la belleza de los textos seleccionados, hay que sumarle la gracia, el ingenio, y el buen humor con los que Susana recibe a su público.

Como ella misma lo dice: “¡Píquenle!, ¡Píquenle a las redes!, para mantener la comunicación, para no permitir que el aislamiento corte la necesidad de compartir anécdotas, textos maravillosos de icónicos autores del mundo, comentar algún libro, poesía, recordar anécdotas y por qué no, echarnos un chascarrillo juntos”.

Afirma, también “que es impensable continuar en la abstinencia digital, porque hoy día es una herramienta de trabajo, y si esas son las reglas pues habrá que entrarle”.

Hemingway, Sartre, Neruda, serán algunas de las plumas finas que Susana revive a través de su lectura; así como cuentos, poesías, monólogos y muchas anécdotas serán los contenidos que semana a semana se comparten en El Rincón de la cana al aire.

El Rincón de la cana al aire, cabe mencionar, es parte de las actividades que ofrece el curso de verano para abuelos de la Academia de Teatro Musical Yunuén de la Mora.

El costo de inscripción a cada charla de El Rincón de la cana al aire es de $100.

Para mayores informes del proceso de inscripción comunicarse al teléfono 55 2129 6919 o si lo prefiere mandar un correo electrónico a info@yunuendelamora.com.

El rincón de la cana al aire, un ejemplo de la vitalidad y talento inagotables de la gran Susana Alexander.